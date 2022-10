La autocrítica de Borja pese a su primer doblete en River: "Me voy con ese sinsabor de que..."

Esperaba su hat-trick como todo el Monumental, pero la victoria 5 a 0 lo dejó más que conforme a Miguel Ángel Borja. El delantero colombiano anotó un doblete en la goleada ante Estudiantes y se mostró satisfecho con el nivel de juego de River que sirvió para lograr tres puntos importantes que lo dejan muy cerca de la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Una vez finalizado el partido, Borja dialogó con ESPN y comentó sus sensaciones: "Estoy agradecido con Dios porque se ganó primeramente y porque se marcó. Fue un resultado en conjunto. Se ha venido y trabajando y mejorando y se vio reflejado en el campo de juego hoy".

En ese sentido, el delantero afirmó qué fue lo que más le gustó de la goleada de River sobre el Pincha: "El equipo estuvo concentrado, tuvo mucho la pelota, me encantó eso porque se tuvo mucho la pelota, se jugó y eso es muy importante para tener más confianza".

"Cuando hay confianza se puede jugar un poco fuera del área, de pronto por momentos me siento raro fuera del área pero la confianza me va dando esos resultados", agregó el delantero colombiano, autor de los primeros dos goles del Millonario frente al equipo platense.

Igualmente, Borja dejó ver que le quedó un poco de bronca por no poder convertir algún tanto más: "Me voy con ese sinsabor de que podía marcar dos más, pero hay que seguir trabajando. Lo importante fue que se ganó, se ganó 5 a 0 y eso es muy bonito".

Finalmente, el goleador de River en la Liga Profesional (lleva 6) no quiso poner al Millonario como posible campeón a falta de cuatro partidos, aunque la matemática todavía da: "Hay que ir paso a paso. Tenemos que pensar en sumar de a tres en cada partido".

Más tarde, Borja habló con TNT Sports y contó: "Es un momento muy especial, el equipo viene cada vez mejorando, se pasó por un momento muy difícil pero creo que debemos mejorar mucho. Vamos de a poco. Con trabajo creo que se van construyendo las cosas".

Además, el goleador colombiano recordó su frase al llegar a River, cuando afirmó que era como el "Real Madrid de Sudamérica", y explicó: "Creo que es claro, la institución en la que estamos es muy grande, la historia que tiene, no me equivoqué en decirlo. Quiero ser campeón, marcar muchos goles y darle muchas alegrías a la familia y a esta hinchada muy bonita. La hinchada me genera mucha emoción".