Thiago Almada reveló su reacción al escuchar los elogios de Leo Messi: "Le iba a decir..."

En la goleada 3-0 frente a Honduras, en el primer amistoso de la última fecha FIFA de septiembre, Thiago Almada realizó su presentación con la camiseta de la Selección argentina. Y no sólo eso, post partido recibió unos tremendos elogios de Lionel Messi. Ya de vuelta en la rutina de su día a día en el Atlanta United de la MLS, recordó con mucha emoción esos días con la Albiceleste y las palabras de su capitán.

"A mí no me dijo nada, pero esa misma noche mi familia me mandó lo que había dicho. Es un alegría que el mejor del mundo haya hablado de mí. Le iba a decir algo pero me dio vergüenza. Tampoco pude pedirle la camiseta", contó el juvenil de 21 años en una entrevista que le dio a DSports Radio.

Después del amistoso disputado en Miami, Messi había dicho que Almada "tiene mucha frescura, es un jugador muy rápido, pícaro, que no le tiene miedo a nada y encara siempre".

"Fueron unos días increíbles. No quería que pase el tiempo. Disfrute muchísimo. Era un sueño debutar en la Selección y hacerlo con Messi fue lo mejor que me pasó en el fútbol hasta ahora", aseguró el oriundo de Fuerte Apache.

Consultado por la posibilidad de meterse en la lista de 26 convocados para el Mundial de Qatar, Almada dijo que la "ilusión siempre está". Pero reconoció que "será difícil".



"Hay que estar preparado para cualquier cosa y si no me toca alentaremos desde afuera como un argentino más", completó.

