El divertido comentario de Lavezzi que hizo reír a Messi sobre las anécdotas "prohibidas": "¿Vos podés...?"

La Conmebol anunció este miércoles el lanzamiento de El Juego Sagrado, una serie de entrevistas conducidas por Ezequiel “Pocho” Lavezzi a varias estrellas del fútbol sudamericano y mundial. En la presentación, el exjugador de la Selección argentina dio a conocer que uno de los entrevistados será Lionel Messi, y ya se conoció un divertido adelanto. En un corto video, el Pocho y Leo se rieron al hablar de anécdotas "prohibidas", consultados por una historia que "no se pueda" contar.

Lavezzi había anunciado la semana pasada que sería el entrevistador de la iniciativa de Conmebol: "Comenzando una nueva etapa y con el desafío de seguir aprendiendo. Próximamente: “El Juego Sagrado”. En la primera parada, junto a Cecilio Flematti, entrevistamos a Leo Messi y Ángel Di María para Conmebol", escribió en Instagram.

En un cómico adelanto de la nota con el 10 de la Selección argentina, se puede ver un fragmento de la charla entre Cecilio Flematti (el entrevistador junto a Lavezzi), el Pocho y Messi. Allí, les consultó si tienen anécdotas que no se pueden contar. "No, no sé...", respondió Leo, en tanto que el exjugador de San Lorenzo, Napoli y PSG entre otros se animó: "Qué se yo, creo que siempre hay cosas que no se pueden contar. ¿Vos podés contar todo?", sin poder contener las carcajadas.

La iniciativa comenzó a partir de la Dirección de Desarrollo de la Conmebol para conocer las expectativas y opiniones de las figuras sudamericanas de cara al Mundial de Qatar 2022.

“Desde la Conmebol apuntamos a escuchar y ver a los mejores jugadores que nos representarán con sus selecciones durante el Mundial de Qatar 2022, el Pocho Lavezzi será el conductor de las conversaciones con las estrellas de los 4 países", publicó la Conmebol sobre las declaraciones de Nery Pumpido, Secretario General Adjunto de Fútbol y Director de Desarrollo de la entidad.

"Estamos muy ansiosos por conocer lo que ellos tienen para decir al mundo e invitamos a todos los hinchas sudamericanos a creer en sus selecciones y apoyar a su continente en estos grandes encuentros”, agregaron.

Las entrevistas de Lavezzi con Messi y Di María estarían disponibles a través de los canales digitales de la Conmebol a mediados de octubre.