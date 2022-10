Palermo quebró en llanto al recordar a Maradona en el momento más difícil de su vida: “Estuvo conmigo y eso no se olvida”

Martín Palermo emocionó a todos al hablar y quebrarse por completo de su relación con Diego Armando Maradona, quien estuvo en uno de los momentos más felices de su vida y también, por eso lo valora tanto, en el más difícil de todos.

"Es un vacío... Una ausencia difícil de tapar. La otra vez vino Claudia a casa y ya verla me generaba emoción, o me generaba algo que faltaba... Siempre me pasa que la emoción me va a traicionar: es recordar, soy así. En lo sentimental, Diego me genera. Me pasa que no puedo controlar mis sensaciones internas a que Diego hoy no está. Hasta he pensado que va a aparecer, que va a salir alguna nota de que Diego llegó a Dubái, a Qatar, a la Argentina... Y no llega", arrancó diciendo el Titán, con los sentimientos a flor de piel.

Con un nudo en la garganta cada vez más perceptible, siguió: "Diego estaba siempre. Esa relación que tuvimos, primero, como jugadores de Boca. Disfrutamos muchas cosas. Empezamos a conocerlo a él desde lo humano, desde la admiración de jugador que uno tenía. Él te daba lo que no tenía, se brindaba por todos. Y después fue vivir y compartir cosas muy lindas con él".

Luego del fallecimiento de su hijo Stéfano, Palermo pidió jugar, le hizo dos goles a Banfield y tras el festejo del segundo rompió en llanto.

Hasta que se acordó del día que Maradona estuvo presente tras el fallecimiento de su hijo no nato, Stéfano, en 2006 y no pudo más con su emoción: "Desde su momento en Punta del Este cuando traté de acompañarlo, a él a Claudia, a las chicas, hasta cuando yo también estuve mal con lo de mi hijo se apareció en el hospital. Estuvo conmigo y esas cosas no se olvidan...".

Maradona llevó a Palermo a Sudáfrica 2010 y Martín le hizo un gol a Grecia.

Sin embargo, en esta entrevista emotiva que le dio al programa 'Un Bueno Momento' de Radio La Red, Palermo mismo fue el encargado de cambiar el rumbo de la charla para también acordarse de los buenos momentos: "El tiempo me llevó a conocerlo, a compartir y a vivir cosas con él. ¡Me llevó a terminar mi carrera futbolística jugando un Mundial a los 36 años! No hay nada que a mí me lo haga olvidar o que evite que Diego esté presente siempre mi pasión por el fútbol".

Paradójicamente, su memoria hizo que, para finalizar el relato, Palermo contara cuál fue la primera vez sintió un vínculo afectivo con Maradona, que arrancó ese día y va a ser para toda la vida: "Cuando pasó lo de Estados Unidos, yo estaba con mi novia, estaba mirando la televisión con ella y el papá sentado ahí. Diego comenzó a hablar, dijo la famosa frase del 'me cortaron las piernas', y yo -mirando el televisor- tuve como ese amor a primera vista. Por lo que sentía por Diego y lo que él estaba viviendo en ese momento y empecé a llorar... El papá de mi novia me miró en ese momento me dijo '¿por este llorás?'. Y yo por dentro mío decía, no sabe lo que significa para mí y lo que esta persona transmite la pasión por el fútbol. Y de ahí fue como que ese amor duró".