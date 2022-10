La llamativa conclusión de Gago tras el empate de Racing con Defensa: "Fue un..."

Racing volvió protagonizar un partido con muchísimos goles. Sin embargo, Defensa y Justicia dejó en evidencia todos los problemas defensivos de la Academia, que terminó igualando el encuentro con mucha polémica. Pese a esto, Fernando Gago terminó sorprendentemente satisfecho.

"EL TIEMPO QUE SE TARDA EN EL VAR, SE TIENE QUE RECUPERAR... JUGANDO" declaró Gago desde Varela. pic.twitter.com/OOKhCdnHkw — SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2022

En conferencia de prensa, el DT del conjunto racinguista aseguró que sus dirigidos tuvieron un buen desempeño en el Tito Tomaghello: "Fue un muy buen partido nuestro. Tuvimos situaciones para ponernos en ventaja, dominamos. Fueron 7 minutos en el que nos hicieron dos goles", afirmó.

En una ráfaga, Racing pasó de estar 1-0 arriba a perder su ventaja antes del primer tiempo. Aunque pudo recuperarse en dos oportunidades, la Academia dilapidó una chance importante para acercarse aún más a la punta. No obstante, Gago no cree que su equipo haya quedado muy atrás en la carrera por el título: "No creo que hayamos quedado lejos. Tenemos un partido importante este lunes frente a Atlético Tucumán que si lo ganamos los igualamos en puntos”.

Por último, Pintita expresó que tiene fe plena en sus jugadores: "Confío a muerte en este grupo y no tengo dudas de que va a llegar con chances al último partido del campeonato".

Ahora, la Academia tendrá una verdadera final contra Atlético Tucumán. Tras esta fecha, la Academia quedó a tres puntos del Decano, por lo que el partido del próximo lunes será definitorio, para bien o mal.