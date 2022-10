La sentencia del vicepresidente de Galatasaray sobre el viaje de Icardi a ver a Wanda: "Fue por..."

Poco menos de dos meses pasaron desde el día en que Galatasaray decidió hacer oficial la contratación de Mauro Icardi. El delantero llegó proveniente del París Saint Germain y ya ocupa las portadas de los medios de aquel país por cuestiones extrafutbolísticas. En este contexto fue Erden Timur, vicepresidente del club, quien salió en defensa del argentino.

En conferencia de prensa, el directivo de la institución fue consultado sobre la ausencia del delantero, quien no formó parte de los convocados para el partido ante Adana Demirspor. Tras acusar una molestia muscular en la zona de la espalda, aprovechó para viajar a la Argentina, la prensa del corazón indició que fue en plan de buscar una reconciliación con Wanda Nara y esto encendió las alarmas en suelo turco.

“Qué puedo decir, me estoy riendo, no hay nada más que decir. El entrenador dijo que había un problema en un músculo que se intensificó en el entrenamiento. El técnico también dijo que no hay nada mental. Nada”, manifestó sobre lo que los medios decidieron plantear como una "fuga" de Icardi.

El vicepresidente del Galatasaray añadió: “Eso es gracioso. Yo tampoco quiero creerlo, pero creo que la gente está tratando de desgastarlo haciendo estas cosas". Sobre el español Juan Mata, reciente incorporación que también ha viajado a su país natal, agregó: “También se ha ido, ahora tenemos una semana y Mata se irá de nuevo. Como llegaron en el último momento, están recogiendo sus cosas”.

Para finalizar, y dejando clara su postura sobre el tema, sentenció: “El caso de Icardi también fue por cosas familiares. Todo el mundo puede tener problemas de vez en cuando en su familia. Esto no es solo para los futbolistas. Puede pasarle a cualquiera".