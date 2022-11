“No es una locura”: Cavallero le abrió la puerta al DT con el que sueñan muchos en Independiente

Independiente tiene una gran incógnita de cara a 2023 y se trata del director técnico. Con la salida de Julio César Falcioni confirmada por la nueva dirigencia, el Rojo deberá buscar su reemplazante, una tarea que pareciera ser muy difícil. Pablo Cavallero, flamante mánager, se refirió a la danza de nombres que se desarrolló en los últimos días.

Cavallero habló sobre los distintos candidatos a ser nuevo DT de Independiente.

En primer lugar, el nuevo secretario técnico del club de Avellaneda habló de un candidato que ilusiona a todos los hinchas: "¿Ariel Holan? No es una locura. Puede ser una posibilidad", aseguró en charla con radio La Red. No obstante, el DT campeón de la Sudamericana 2017 tiene contrato vigente en la Universidad Católica, club en el que es tan querido como en Independiente.

Por otra parte, Ricardo Gareca y Gustavo Quinteros habían sido descartados por diferentes razones. Según distintas versiones, el Flaco tenía unas condiciones muy lejanas a las que Independiente podía ofrecer, mientras que el técnico nacionalizado boliviano acaba de salir campeón con Colo Colo, donde estaría cómodo. Sin embargo, Cavallero no los descartó: "Gareca está en carrera, y Quinteros nos gusta".

Luego, el mánager del Rojo se refirió a Diego Martínez, un DT que suena constantemente para otros equipos del fútbol argentino como Boca, pero sólo dijo que todavía tiene contrato con Tigre. De esta manera, habría que descartar al conocido como Gígolo.

Finalmente, el último nombre que surgió fue Pablo Guede. Según pudo saber MDZ, el ex San Lorenzo habría sido descartado por cuestiones económicas y por la inhibición de incorporar que tiene Independiente. No obstante, Cavallero informó que tendrán una nueva charla con el ex Málaga: "Mañana tenemos una reunión virtual con él", expresó.