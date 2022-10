La particular respuesta de Pompei sobre la continuidad con Ibarra en Boca en 2023: "El año próximo es el..."

Pese a que todavía debe disputar el Trofeo de Campeones, el mundo Boca comienza a llenarse de preguntas de cara a 2023. Más allá de las caras nuevas que puedan llegar, la mayor incertidumbre pasa por el banco de suplentes, ya que la continuidad de Hugo Ibarra no está garantizada y la danza de nombres no tardó en aparecer. No obstante, Roberto Pompei aseguró que están predispuestos a ocupar el lugar que el club les indique.

Tito, integrante del tridente técnico junto al Negro y Leandro Gracián, habló sobre lo que será el 2023 de Boca y respondió sobre si ellos seguirán al frente del equipo: "Por supuesto que tendré la misma disposición el próximo año. Estamos para sumar. Es el club quien decide nuestro lugar", aseguró.

De cierta forma, la respuesta de Pompei en D Sports Radio deja la puerta abierta a la posibilidad de dejar el primer equipo y volver a ocupar su cargo en las Inferiores, donde dirigía a la Cuarta división. Sin embargo, también se mostró muy contento por lo logrado con Ibarra: "Es increíble poder vivir un campeonato con Boca, con los chicos que aparecieron. Soy un agradecido".

Por otra parte, quien fuera DT interino de Boca en 2010 reveló que hicieron oídos sordos a los cuestionamientos sobre sus capacidades y las de sus compañeros de cuerpo técnico: "Hemos escuchado muy poco en los últimos tres meses, pero te llega lo de siempre, que Ibarra no dirigió, pero después salió campeón".

Muy distinto a su primera etapa en el banco de la Bombonera, Pompei le agradeció a Juan Román Riquelme, el Consejo de Fútbol y a los futbolistas campeones del Torneo de la Liga: "Son los verdaderos protagonistas. Ha sido un año fantástico", cerró.