Rugby: Hindú derrotó a CUBA y es finalista del Top 13 de la URBA

Hindú es flamante finalista del Top 13 de la URBA tras eliminar al campeón actual en una de las semis por 29 a 14. Asi, el certamen de rugby más importante del país tendrá un nuevo ganador. Ahora, el mejor de la fase inicial espera rival para el último duelo: SIC o Newman.

El partido arrancó con CUBA rompiendo el marcador casi desde el vestuario, por la corrida de Passasaro que terminó en el ingoal rival. No alcanzó ni a acomodarse el campeón vigente porque Hindú reaccionó rápido e igualó las acciones con el try de Capurro y la conversión de Fernández. Con ocho minutos por jugar, otra vez el pie caliente del apertura revirtió la historia con un penal frontal. Para el 10, fue el punto 235 en su planilla personal siendo el goleador del equipo.

A falta de cinco minutos se dio una acción clave que quebró el partido: la infracción de Young derivó en su explusión y en el line que después terminaría en otra conquista de Capurro (más la convesión de Fernández) para sentenciar los primeros 40 minutos con un 17-7.

En el arranque del complemento, Hindú golpeó desde el arranque: Díaz Bonilla metió una bomba en campo rival, Mastroizzi falló en la recepción y De La Vega marcó un nuevo try que llevó el marcador a 22-7. Con CUBA con uno menos, el partido le fue cuesta arriba. A los 8, una gran jugada colectiva elaborada con paciencia terminó con una entrada limpia de Cancelierre por el medio para apoyar una nueva conquista. Fernández, adentro y 29-7, una eterna distancia para el campeón vigente.

A los 15 minutos del complemento, De la Vega vio la expulsión por un contacto alto, que lo marginará de la gran final. CUBA quedó carente de ideas y no encontró los caminos. Recién al final un try de Felipe De la Vega acortó los números, pero no iba a ser suficiente.

Hindú volvió a ratificar su tremenda primera fase y ahora quiere coronar el campeonato con el título. Lequeda un partido más para llegar al objetivo.