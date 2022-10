Qué dijo Robert Rojas del triunfo de River que le dio el título a Boca: “Quería que Armani le…”

A inicios del mes de abril del 2022, Robert Rojas disputó su último partido con la camiseta de River. En aquel momento, ante Alianza Lima de Perú en el marco de la Copa Libertadores de América, el paraguayo sufrió la fractura de tibia y peroné que lo dejó sin actividad por el resto del año. Mientras se encuentra en la recta final de su recuperación, el defensor se refirió al tema de la semana: el triunfo el Millonario ante Racing que le sirvió el título en bandeja a Boca.

Sobre la actuación de su equipo en el Cilindro, donde sumó de a tres pese a que ello sirvió para que su rival de toda la vida diera la vuelta olímpica, manifestó: "Desde un principio River iba a jugar como siempre, para adelante. Es más, en el penal de Galván quería que Armani lo atajara. Gallardo nos pidió salir a jugar como sabemos, a ganar".

El paraguayo se refirió al triunfo de River ante Racing el pasado fin de semana.

También, en su diálogo con DSports, no dejó de lado el inesperado anuncio de Marcelo Gallardo. "¿A quién no le hubiese gustado que se quede? A todos nos sacó lo mejor y a mí me ayudo a mejorar bastante. Él te exprime al máximo y saca lo mejor de cada uno. Además, lleva al plantel de muy buena manera y, teniendo tantas figuras, lo manejaba muy bien. Su decisión sorprendió a todo el plantel. Yo no lo podía creer. Pasaban los días y le decía a mi señora que no podía creer que se vaya. Nadie esperaba esto", expresó Rojas.

Con respecto al reemplazante del Muñeco en el banco de River, el Sicario destacó: "El futuro dependerá del técnico que venga y la idea que traiga. Como plantel estaremos a disposición y predispuestos a lo que quiera. Siempre tratamos de entender lo que el técnico quiere, es por eso que con Gallardo nos llevábamos tan bien. Entendíamos lo que quería y eso permitió que se pueda reinventar tantas veces. A Demichelis no lo conozco, si llega ahí sabré que es lo que propone, pero si está en el Bayern por algo será".

En la actualidad, Rojas ya forma parte de las prácticas de fútbol del equipo y su regreso podría darse en el marco de los amistosos que tendrá River a mediados de noviembre. Para finalizar, el paraguayo recordó el duro momento que vivió en Perú, cuando sufrió la dolorosa lesión: "Fue algo muy traumático lo que me paso pero ya quedo atrás. Me estoy recuperando bien y a la par del grupo. Físicamente me falta todavía, pero con la pretemporada seguro que ya estaré bien y preparado para lo que se venga".