La tajante respuesta de Francescoli sobre si a Gallardo le pidieron su opinión sobre el nuevo DT: "Puede..."

Elegir al sustituto de Marcelo Gallardo no es una decisión sencilla y por eso es que la dirigencia de River se está tomando su tiempo. A esta hora, se rumorea que los tres nombres que hay sobre la mesa son el de Ricardo Gareca, Hernán Crespo y Martín Demichelis, con una aparente y clara ventaja para este último, en esta imaginaria carrera de candidatos. No obstante, hasta que esta situación no se defina, seguirá habiendo especulaciones y a Enzo Francescoli, mánager del club que será parte activa en la decisión junto al presidente Brito y demás dirigentes, le preguntaron si existió una especie de recomendación del propio Muñeco para la elección de su sucesor. A lo que el Enzo respondió con un firme "no" y explicó el porqué.

"No creo que sea bueno que él (Gallardo) estuviera involucrado en algo en lo que no tendría que hacerlo. En todo caso, puede salir de él. Pero si no, sería incomodarlo", expresó Francescoli, quien además, firme, agregó: "Yo estoy en el club para esto, para elegir al técnico. Aunque en esto y el resto de temas, el que tiene la decisión final es el presidente (Brito)".

"Así es la filosofía de River. Después si obviamente, como pasó con Marcelo, creen en esa opción que yo les puedo plantear, bienvenido sea. Si no, lo discutiremos. Pero no es que la única opción la tengo yo, así como la última palabra. La última palabra la tiene el presidente. Ojalá tengamos la misma suerte que tuvimos con Marcelo de elegir la persona indicada", cerró sobre el tema en una nota que le otorgó a DSportsRadio.

Al mismo tiempo, Francescoli desmintió rumores que afirmaban peleas entre él y otros dirigentes pesados por la elección del DT: "He escuchado que se dijo que Patanian (vice) tiene un nombre; yo, otro; Brito, otro; y otros dirigentes, otro. Este viernes leí por la mañana que 'había división entre los directivos', que unos creían una cosa y otros, otra. Bueno, esto no pasa. No sucede así, al menos en River. Y está bueno que se pueda decir".

"Es entendible la ansiedad que puedan tener todos: los periodistas, para comunicar, y los hinchas, para saber qué es lo que va a pasar después de esos partidos amistosos, en los que Marcelo dejará activamente y el equipo se vaya de vacaciones. Hasta entonces no va a haber una decisión pública. Después sí nos sentaremos con quien creamos la persona indicada y le plantearemos todo cómo está. Obviamente que si ha sido parte o conoce el Mundo River, esto facilita mucho las cosas, pero no es un requisito excluyente. Simplemente es un plus que podría tener el próximo entrenador", redondeó.