El sincericidio de Galtier tras el 4-3 del PSG con un Messi brillante: “Fuimos muy…”

Contrario a lo que se podía prever desde la lógica, al PSG le costó por demás imponerse contra el Troyes, que apenas ganó tres de los 13 partidos que ya lleva disputados en la Ligue 1, y su entrenador, Christophe Galtier, fue muy autocrítico con el rendimiento de su equipo en el aspecto defensivo luego del triunfo 4-3; lleno de emociones. Pese a que admitió que le gustó la tarea ofensiva que mostraron sus dirigidos este sábado, especialmente Messi, Neymar y Mbappé, reconoció públicamente que hay cuestiones que lo inquietan y deben mejorar porque, de lo contrario, será "complicado" que este estilo tan caótico le traiga buenos dividendos contra rivales de mayor fuste en la Champions League, por ejemplo.

El PSG derrotó 4-3 al Troyes por la fecha 13 de la Ligue 1.

"Tres goles de más, otra vez. Otro al inicio del segundo tiempo. Es interesante a nivel de ataque, porque creamos muchas ocasiones y marcamos cuatro goles. Pero fuimos muy desequilibrados desde el inicio del partido. Algunos jugadores tuvieron problemas para encontrar puntos de referencia, ganamos muy pocos balones en recuperaciones altas, cada vez que íbamos al duelo por pérdida de balón salíamos eliminados y eso dejaba bulevares para Troyes, a quien quiero felicitar por su muy buen partido. Su punto fuerte son las transiciones. Sabíamos que el partido iba a ser partido así, y aunque lo hablamos y se lo mostramos a los jugadores, fuimos muy blandos", declaró molesto Galtier.

En un mismo tono agridulce, contento por lo que se vio de mitad de cancha en adelante y preocupado por lo exhibido en la faceta defensiva, agregó: "Acabó siendo un partido complicado aunque mi equipo me pareció muy interesante a nivel ofensivo. Han habido demasiadas concesiones y errores a la defensiva. También estoy pensando en esta nueva mala ubicación a balón parado. Realmente vamos a tener que trabajar en ello y arreglarlo. Vamos a pasar mucho más tiempo en eso porque no podemos dar muchas esperanzas a nuestros oponentes con el potencial de ataque que tenemos". Y cerró con un diagnóstico tan crudo como real: "Si tienes que marcar cuatro goles para poder ganar, obviamente será complicado. En el juego estuvo interesante, pero tuvimos muy mal balance en las transiciones".

Galtier fue autocrítico post partido.

El Paris Saint Germain, que está invicto desde la llegada de Galtier, ganó la Supercopa de Francia, ya aseguró su clasificación a los octavos de Champions League y lidera en soledad la Ligue 1, encajó cinco goles en los últimos dos partidos (dos vs. Maccabi Haifa y tres vs. Troyes) y posee problemas defensivos recurrentes. A eso se debe el enojo del DT, pese a que los resultados estén acompañando.

Antes del parate por el Mundial de Qatar 2022, el PSG afrontará tres encuentros más: 2/11 vs. Juventus, 6/11 vs. Lorient y 13/11 vs. Auxerre.