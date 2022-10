La honestidad brutal del Kily González sobre un final como el de la última liga entre Central y Newell’s: "En Rosario no podemos…"

Lo ocurrido en la tremenda definición de la Liga Profesional, sigue teniendo repercusiones. La victoria de River ante Racing, que le permitió a Boca consagrarse campeón, generó un sinfín de reacciones de fanáticos y protagonistas, y en las últimas horas quien habló al respecto fue el Kily González.

El exentrenador de Central respondió sobre qué hubiera ocurrido si se da una situación similar entre el Canalla y Newell's, y no anduvo con vueltas: "El final que tuvimos es la primera vez que ocurre. Que se crucen los cuatro grandes y que uno pueda beneficiar entre comillas a otro es muy fuerte. En esta ciudad creo que no sé lo que pasaría...".

El Kily habló sin filtro.

"En Rosario no podemos aceptar que nuestro rival salga campeón. Es muy difícil para los jugadores tanto de Independiente como de River porque en el fútbol es todo cuestionado, puesto en duda, si vos jugás y te dejás ganar lo primero que te van a decir es que fuiste para atrás y después la etiqueta no te la saca nadie, es como la incentivación", agregó.

Luego, continuó: "La gente acá lo tomaría de una manera totalmente aceptable en todo sentido; somos muy especiales, distintos, se sabe lo que representan Newell's y Central para nosotros, caminás en la calle y lo ves. Gracias a Dios que nunca me tocó una posibilidad de ese tipo porque no sé cómo reaccionaría, sería muy fuerte".

"Yo te diría 'no quiero que salga campeón Newell's' pero estás representando a una camiseta con mucha historia, aunque el hincha no va a querer que el eterno rival salga campeón, no te lo va a perdonar. Agradezco a Dios no haber vivido una situación así porque ni sé cómo se puede vivir en esta ciudad", expresó con honestidad brutal.

Para cerrar, opinó sobre la llegada de Gabriel Heinze a la Lepra con una desopilante reflexión: "El Gringo es un amigo, le tengo muchísimo cariño, ama mucho a Newell's. Un poco me sorprendió la decisión aunque hablo muy seguido con él, con la capacidad que tiene y como vive el fútbol le puede dar cosas importantes a Newell's, pero del otro lado que no sea tan importante... No quiero que salga campeón, tampoco la pavada, aunque lo quiero y todo".