Independiente dio por terminadas las negociaciones con un DT que vuelve a sonar en River

Independiente comenzó su reestructuración, tanto política, como también deportiva, para el 2023. El sucesor de Julio César Falcioni era uno de los temas a resolver y la flamante dirigencia del Rojo ya tuvo su primera "derrota" luego de que en las últimas horas se cayera la posibilidad de tener a Ricardo Gareca en Avellaneda, que era uno de los anhelos de Fabián Doman.

Ricardo Gareca.

La situación económica del club no atraviesa su mejor momento y las pretensiones del Tigre, subcampeón de América y mundialista en su exitoso paso por la selección de Perú que se extendió en 2015 y 2022, son altas. El círculo más cercano del entrenador reveló que la idea de Gareca es no regresar al país y escuchar ofertas del exterior, aunque sigue sonando su nombre para suceder a Marcelo Gallardo en River, algo que podría tentar al ex DT de Talleres de Córdoba y Vélez.

El Tigre, de 64 años, ya tuvo un paso como entrenador de Independiente, donde también fue campeón como jugador. Fue hace 25 años, en 1997, cuando dirigió 26 partidos, con 10 triunfos, seis empates y 10 derrotas. Los otros candidatos para ser DT son Gustavo Quinteros, actualmente en Colo Colo de Chile, y Pablo Guede, quien viene de dirigir al Málaga de España.

Otra novedad es que el volante Alan Soñora, que no llegó a un acuerdo para renovar su vínculo, ya cuenta con un preacuerdo con una franquicia de la Major League Soccer (MLS), de Estados Unidos. El hijo del Chiche, jugó 76 partidos en el Rojo habiendo marcado 11 goles, y se habrá ido de la institución sin haber ganado ningún campeonato vistiendo la camiseta de Independiente.

A la vez, la nueva conducción del Diablo, debe tomar la determinación de si harán uso de la opción de compra del extremo derecho Damián Batallini. La misma está fijada en 2.000.000 de dólares por Argentinos Juniors, club al que debe regresar al vencer su préstamo el 31 de diciembre venidero.