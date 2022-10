El tremendo elogio del DT del Manchester United a Garnacho: "Hizo lo que..."

A sus 18 años, Alejandro Garnacho cumplió uno de sus sueños. El juvenil tuvo su debut como titular con la camiseta del Manchester United nada más y nada menos que en un partido correspondiente a la UEFA Europa League. El triunfo fue por 3-0 para los Diablos Rojos en un encuentro que tuvo al argentino como el jugador destacado del partido.

Apenas 78 minutos le bastaron para ser elegido como el mejor jugador del encuentro en su debut desde el inicio en la competencia europea. Cuando restaban 12 minutos para que se consumara la victoria de su equipo, por 3-0 ante FC Sheriff, Erik ten Hag decidió reemplazarlo para que reciba el reconocimiento desde los cuatro sectores del Old Trafford.

? 1º en faltas recibidas [4]

? 1º en duelos ganados [7]

? 1º en gambetas completadas [3]



Post partido, el DT del United no dudó a la hora de elogiar al argentino: "Tuvo una buena actuación. Garnacho hizo lo que esperaba de él. Tuvo actitud, determinación, corrió a la espalda de la defensa y encaró a los rivales. Es capaz de hacerlo. Posee calidad, incluso contra equipos que se encierran tanto".

Si bien su nombre empezó a circular en nuestro país con mayor fuerza luego de que fuera citado por Lionel Scaloni, en Inglaterra se ilusionan hace tiempo con el potencial del atacante. Según informó Fabrizio Romano, hace más de un mes que el club y el entorno del futbolista se encuentran hablando sobre su futuro. Manchester United pretende presentar un contrato de cinco años para asegurarse el futuro de Garnacho.

Tal fue su actuación, que los elogios que despertó no fueron solamente por parte Ten Hag. Paul Scholes, palabra autorizada a la hora de hablar de la vida de los Diablos Rojos, se animó a compararlo con uno de los mejores jugadores del mundo: "A los hinchas les gustan los jugadores que dan espectáculo y Garnacho lo hizo. Parece Cristiano Ronaldo de joven. Me impresionó porque la mayoría de los extremos siempre apuestan por un camino y él no. Es impredecible. Su tarea fue realmente buena sus 8 años. Tiene futuro".