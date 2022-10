La firme decisión del técnico de Manchester United con Cristiano Ronaldo

Está de regreso. Después de un momento caliente ante Tottenham, donde Cristiano Ronaldo se fue de Old Trafford sin jugar un minuto, negándose a ingresar y evitando el festejo con sus compañeros de Manchester United, con el posterior borrón del entrenador Erik Ten Hag, la máxima figura de los Diablos Rojos fue perdonado. El delantero portugués, según confirmó el técnico, estará disponible para el partido contra Sheriff Tiraspol por la Europa League.

?? Cristiano Ronaldo va a ser tenido en cuenta para enfrentar a Sheriff Tiraspol.#MUFC #UEL — Manchester United (@ManUtd_Es) October 26, 2022

La relación entre el DT neerlandés y Ronaldo parecía haber quedado tirante después del desplante de la figura tanto al cuerpo técnico como a sus compañeros pero, después de una charla entre ambos que no se dio a conocer, Ten Hag reincorporó a CR7 a los entrenamientos con el primer equipo y confirmó que será parte del plantel en el duelo de este jueves.

El delantero de 37 años, que viene de perderse el empate 1 a 1 del sábado ante Chelsea por su acto de indisciplina, regresó a los entrenamientos esta semana y será tenido en cuenta para el partido de este jueves ante Sheriff Tiraspol en Old Trafford. Durante la conferencia de prensa de este miércoles, Ten Hag respondió brevemente a los periodistas que le consultaron por el tema.

“No fue difícil, pero creo que ya respondimos todas las preguntas. Estuvo fuera por un partido, y ahora está de vuelta en el equipo como siempre”, comentó el entrenador. “Creo que ya cubrimos este tema la semana pasada, así que ahora vamos a concentrarnos en el partido de mañana. Tenemos un partido importante, porque queremos terminar primeros en el grupo, así que vamos a concentrarnos en eso”, agregó el técnico de Manchester United.

Por otra parte, Ten Hag reveló que Raphaël Varane no participará de los próximos partidos por una lesión que sufrió en muslo, y de hecho no estará disponible hasta pasado el Mundial de Qatar 2022. "Varane no está en el equipo y estará fuera hasta la Copa del Mundo. No jugará esta tanda de partidos para Manchester United".

Finalmente, el DT declaró que es posible que llegue a jugar con Francia en Qatar 2022: "Creo que sí, pero tenemos que esperar. Tenemos que ver cómo se desarrolla la rehabilitación”, declaró.