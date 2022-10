El impactante elogio de Iniesta a Messi y el tremendo lugar en el que puso a Riquelme: "Leo es el..."

Uno de los jugadores más importantes de los últimos años, a nivel mundial, es sin duda Andrés Iniesta. El campeón del Mundial de Sudáfrica 2010, donde hizo el único gol de la final, atendió el llamado y enfrentó el Líbero versus, reconocido programa de TyC Sports. En una extensa y entretenida entrevista el español se refirió, entre otros temas, a dos de los argentinos con los que le tocó compartir plantel en Barcelona.

Sobre la actualidad de Lionel Messi, con quien formó parte de uno de los mejores equipos de la historia del deporte, manifestó: "Para mí el de antes y el de ahora. Es diferente a todos, es el número uno. Da igual hace 10 años que ahora. Lo único que ha hecho es crecer, superarse, ser mejor, hacer mejor a los compañeros y por eso creo que un equipo que tiene a Leo tiene un punto muy importante para conseguir victorias y títulos".

A la hora de elegir a su excompañero y amigo por delante de jugadores como Maradona, Pelé, Zidane, Ronaldinho y muchos de los mejores que han transitado en el fútbol, destacó: "No tengo ninguna duda que es el número uno de toda la historia. No he visto a nadie que haga las cosas que él hace y lo que genera en el equipo".

Iniesta destacó la figura de Messi al considerarlo como el mejor de la historia.

Al ser consultado sobre los cinco jugadores con los que más disfrutó dentro del campo de juego, añadió: "Te diría que hay diferentes perfiles. Xavi era un jugador diferente por todo lo que hacía. Neymar por todo lo que viví con él en el Barsa y la facilidad con las que hacía las cosas. Samuel Eto'o por ejemplo. Busquet, subió muy joven y siempre ha jugado como un veterano como si llevase 1.000 años jugando".

Y a la hora de nombrar el último de la lista de compañeros con los que realmente se sintió cómodo en la cancha, Iniesta no se olvidó del juego de Juan Román Riquelme: "Con Román por ejemplo, con quien mantengo relación. Estaba rodeado de los mejores tanto en el equipo con en la Selección, eso me ha hecho mejor jugador".

Iniesta y Riquelme siguen manteniendo relación luego de muchos años.

"Intercambiamos algunos mensajes. Hemos mantenido ese contacto más allá de que fuimos compañeros. Cuando él llegó al Barsa yo todavía era muy joven. Fue especial estar con él en el vestuario y sobre todo verlo entrenar y jugar", argumentó Iniesta con respecto a su relación con el vice de Boca.

Para finalizar, el actual jugador del Vissel Kobe, no ocultó su deseo de visitar la Bombonera de la mano de Román: "Me gustaría, porque por lo que he visto, he oído y por lo que me han contado es espectacular el ambiente que se vive. Me gusta el fútbol argentino como tal".