La tajante sentencia de Capria sobre el penal errado de Galván: "Era..."

Los hinchas de Racing no olvidarán fácilmente lo sucedido el último domingo. Con el campeonato a once pasos de distancia, Jonathan Galván falló el penal y, con el festejo de Boca, muchos apuntaron a distintos referentes como Enzo Copetti por no haber tomado el tiro. Pese a las críticas que le cayeron al ex Unión, Rubén Capria lo bancó.

En charla con ESPN, el mánager de la Academia aseguró que el penal que terminó en las manos de Franco Armani no era una cuestión futbolística: "Era 90% emocional", sentenció.

Además, el Mago, que está en el club desde 2020, agregó: "Podés practicar la pegada, pero es imposible entrenar el escenario, porque tiene que ver con el momento, la confianza y la convicción con vos mismo. E incluso aunque tengas todo, se puede errar".

Por otra parte, Capria rescató la actitud de Galván de tomar una responsabilidad tan grande como la de darle un título a la Academia: "Admiro a los jugadores que toman el compromiso de patear el penal. Se siente culpa al errar, pero hay que tener agallas para tomar la pelota y patear. Todos hemos errado alguna vez. Solo nos queda apoyar y ser solidarios con él", expresó.

A pesar de que todo Racing se sigue preguntando por qué no pateó el goleador, el dirigente reveló sus razones para no hacer ese cuestionamiento: "No le pregunté a Copetti por qué no lo pateó, porque hay que tener tacto. Uno comprende cómo son las cosas del fútbol, así que no se puede reclamar algo que pasó en un momento determinado. En esa situación, confiás en la convicción que genera un compañero que pide la pelota. No hay buscarle la vuelta a que te atajen un penal. Es una injusticia quedarnos con solamente esa jugada", cerró.