El descargo de Vecchio tras la durísima derrota de Racing ante River: "Lo intentaremos.. "

Emiliano Vecchio no jugó ante River el pasado domingo, pero fue uno de los pocos que se ha pronunciado sobre lo ocurrido. El volante, que sufrió una grave lesión durante el partido ante Colón, realizó un sentido posteo en su rede sociales con el que buscó sanar un poco la tristeza de los fanáticos tras no poder conseguir una Liga Profesional que Racing tuvo al alcance de sus manos.

"Con humildad y compromiso lo intentarán una vez más... Vamos Racing", escribió junto a una foto con sus compañeros. El ex Rosario Central tiene contrato con Racing hasta diciembre de este año, pero por su lesión (Tendrá una recuperación superior a seis meses) no quedará libre, aunque aún no definió su futuro.

La Academia tiene por delante un duelo clave, que le puede permitir tener revancha ante Boca. Jugará el próximo 2 de noviembre, desde las 15 en cancha de Huracán, ante Tigre y el ganador deberá medirse con el xeneize por el Trofeo de Campeones. Otro de los que habló fue el presidente del club, Víctor Blanco, reconoció que fue un duro golpe lo sucedido.

"La verdad que fue un golpe duro, que no esperábamos, porque teníamos una ilusión y una expectativa muy importante, pero lamentablemente no se nos dio como en otras oportunidades en que llegamos a momentos definitorios y por la suerte no pudimos lograr el objetivo", aceptó el diálogo con ESPN el titular racinguista.

Enzo Copetti, uno de los más apuntados por no hacerse cargo del penal que falló Jonathan Galván, hizo algo similar a Vecchio y rompió el silencio en las redes sociales. "Hice mil cosas bien y nadie dijo nada, hice una cosa mal y ya soy la peor persona del mundo", escribió Copetti, dolido, en sus historias de Instagram.