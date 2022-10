Ibarra reveló por qué no jugó ningún titular de Boca ante Patronato: “Salir campeón es…”

Tras lograr el campeonato con una gran recta final, Boca presentó un equipo muletto para disputar las semifinales de la Copa Argentina. Pese al envión por el título obtenido, los suplentes de Hugo Ibarra no pudieron con Patronato, que jugó mejor y lo eliminó en los penales.

Por esta razón, casi todas las preguntas que le hicieron a Ibarra giraron en torno a la rotación que aplicó para un partido de este calibre: "Boca no paró, los muchachos no tuvieron vacaciones. hicieron un esfuerzo enorme en el campeonato, ganarlo y llegar a esta instancia de Copa Argentina no fue nada fácil", expresó.

A su vez, el Negro explicó que la definición del último domingo fue un motivo de cansancio emocional y mental: "Veníamos con muchos partidos, el último partido en la Bombonera, salir campeón es un desgaste anímico tremendo. Elegí poner los mejores hoy en cancha y han hecho un trabajo enorme. No fue el partido que muchos esperaban. Los que jugaron lo hicieron perfectamente", sorprendió.

Luego, el DT aseguró que el Xeneize quedó eliminado simplemente porque la suerte no estuvo de su lado en la tanda decisiva: "No se ganó porque no salieron los penales. Nada más", sentenció con tono serio.

Finalmente, Ibarra lamentó haberse quedado cerca de sumar una nueva definición y posible título: "Duele porque queríamos jugar otra final y no se pudo dar. Los penales suelen pasar estas cosas. Rescato el esfuerzo de los muchachos en un partido complicado, duro. Tuvimos situaciones de gol que no pudimos convertir. Ellos llegaron una vez y convirtieron", cerró.