La tajante sentencia de Mostaza Merlo tras la frustración de la Academia: “El año de Racing fue muy…”

En una parte de Avellaneda la bronca y el dolor no cesan. Racing perdió contra River en el Cilindro de Avellaneda y dejó pasar la inmejorable chance de volver a gritar campeón en el fútbol argentino. En este contexto, Mostaza Merlo, palabra autorizada a la hora de hablar de la Academia, se refirió a lo que fue la gran frustración en la tarde de domingo y al año del equipo comandado por Fernando Gago.

"Todos hablan de que hubo una discusión antes del segundo penal, pero no fue una discusión. Se pusieron de acuerdo, Galván agarró la pelota, dijo 'lo pateo yo' y lo pateó. Le leí los labios a Piovi, que dijo 'yo le rompo el arco', pero bueno, él agarró la pelota. En ese momento no era un penal cualquiera en cualquier minuto. Era un penal definitorio. Agarró la pelota y le pegó. Si la clavaba al ángulo estaban todos felices y daba la vuelta olímpica Racing", comenzó el ex director técnico de la Academia en diálogo con TNT Sports.

Con respecto a la postura que toma con respecto a los encargados de patear los penales en su equipo, soltó: "Cuando yo dirijo, siempre nombro tres por las dudas. Aparte lo practicábamos. Me gustaba nombrar a uno siempre. A veces iba el segundo o el tercero. Para eso estaba la semana, para practicar".

A la hora de realizar un análisis de lo que fue el año del equipo de Fernando Gago pese a no poder salir campeón de ninguna competencia, Merlo destacó: "El año de Racing fue muy bueno, terminó subcampeón. Si vos me preguntás por el partido con River, le costó llevárselo por arriba. Son partidos que a veces no salen como uno quiere".

"Uno jugó y a veces pensaba que le iba a salir un partido de tal manera y, tanto como jugador como técnico, no salía como uno quería. Racing de local siempre te presiona y genera opciones, este partido le costó llevarselo puesto a River", añadió el director técnico.

Para finalizar, Mostaza Merlo sentenció: "Fue una campaña bárbara, fue buena, con buen fútbol y jugó muy bien. Fue el equipo que más puntos sacó en los dos torneos. Fue muy bueno lo de Racing"