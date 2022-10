La burla del Kun Agüero a Marcos Rojo por haber festejado el gol de River: “Vos…”

Mientras Boca se prepara para disputar una de las semifinales de Copa Argentina ante Patronato este miércoles por la noche en la provincia de San Juan, todavía se sigue hablando de la vuelta olímpica que dio este domingo en la Bombonera, en un final apasionante de la Liga Profesional. En esta ocasión el que se refirió a la increíble definición del fútbol argentino fue Sergio Agüero.

El Kun, fiel a su estilo, aprovechó su diálogo con Marcos Rojo para analizar los minutos finales del partido entre el Xeneize e Independiente y, con su característico humor, chicaneó al capitán del campeón quien vivió el partido desde afuera de la línea de cal y festejó el segundo de los goles de Miguel Borja ante Racing como uno propio.

El exfutbolista se encontraba reaccionando a todo lo que sucedía en el partido del París Saint Germain ante el Maccabi Haifa por la quinta fecha del Grupo H de la UEFA Champions League para Star+. En medio de su transmisión, un invitado de lujo interrumpió en escena.

"¡Mirá cómo gritaron el gol desde acá!. Vos también, eh, gritaste el gol", soltó Agüero con una contagiosa carcajada mientras repasaba las imágenes del partido de Boca. Rojo, haciéndose el desentendido, intentó tirar la pelota afuera. "No, eso fue en el penal", contestó entre risas. "Y el Pipa por dentro debía decir 'vamos Armani, la c...'", sentenció el Kun.

Con respecto a lo que sucedió con el PSG, que aplastó al Maccabi Haifa por 7-2 con un doblete de Lionel Messi, uno de los momentos que se viralizó fue cuando Agüero escuchó a Mariano Closs hablar sobre la supuesta lesión del capitán de la Selección argentina.

"No, no... ah, ¿qué decis, Closs? 'Le tiró a Messi', ¡me haces asustar, gilipollas!", exclamó. "Me cagué todo, estoy viendo los promedios y escucho 'se lesionó Messi', ¿qué dice este? Me puso nervioso", sentenció el Kun.