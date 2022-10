El picante cruce de Schiavi con Distasio por Boca campeón: “Nico, cuando vos…”

Pese a las críticas sobre su estilo de juego, Boca se coronó como el bicampeón del fútbol argentino. El equipo de Hugo Benjamín Ibarra dio la vuelta olímpica en la Bombonera en un final para el infarto, el cual tuvo de todo. Sobre esta situación se abrió el debate en el programa Equipo F de ESPN y hubo dos protagonistas con la postura bien marcada.

¿De quiénes se trata? De Nicolás Distasio, reconocido periodista hincha de River y Rolando Schiavi, muy marcado e identificado con el mundo Boca. Luego de que Sebastián Vignolo, conductor del ciclo, se refiriera al dominio del Xeneize en el plano local, ambos dejaron clara su posición con respecto a los dichos del Pollo.

A la hora de mostrar su descontento, el periodista manifestó: "Yo creo que es discutible. El tema es si nos quedamos con la tapa del diario, leemos 'Boca campeón' o analizamos un poco más. No voy a entrar en la discusión si el campeón se discute o no. Para mi gusto y análisis, me gusta más un equipo campeón como el de River el año pasado".

"Un Boca que nunca pudo dominar los trámites del partido. Un Boca que tuvo problemas con el último del torneo, con el quinto o con el décimo. En algún momento tuvo problemas internos, tiene una cantidad inédita de derrotas para un campeón y muy baja cantidad de goles. Te hablo de gustos", argumentó Distasio.

Con una sonrisa dibujada en el rostro, Schiavi no dudó en dejar clara su postura con respecto a las formas: "Nico, cuando vos salís campeón no analizás eso. Preguntale a la gente que es lo que quiere. A mí me gusta salir campeón de la forma que sea. La estrella está, no se mira la forma del juego. Yo hincha no miro la forma. Yo quiero salir campeón siempre, de la forma que sea".

"Mirá que Boca estuvo a un minuto de ser subcampeón el otro día", apuntó el periodista. Lejos de retroceder en cuanto a su idea, el Flaco sentenció: "Está bien, pero salió campeón. Boca no tiene la culpa que el pobre chico de Racing se haya errado el penal".