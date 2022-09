Qué dijo Schiavi del trabajo de Ibarra como DT de Boca 45 días después de liquidarlo: "Hoy ves a un…"

El presente marca que Hugo Ibarra transita por su mejor momento desde que asumió como entrenador de Boca. Al principio tuvo momentos de confusión pero, con un equipo que cuenta con experimentados y mucha juventud, consiguió una racha de victoria que le permiten pelear por todo lo que está en juego: Liga Profesional y Copa Argentina. Sin embargo, cuando reemplazó a Sebastián Battaglia, recibió muchas críticas y uno de los que apuntó fuerte contra el fue Rolando Schiavi.

“Hay que preparase, no sé si está preparado para ser el técnico de Boca. No es fácil, seguramente los que lo subieron lo ven con un potencial, pero yo en el momento que estuve te digo que nunca quiso ser técnico, por eso me sorprende", había dicho días atrás. Pero todo cambió, el tiempo pasó y el Flaco volvió a hablar del Negro, aunque esta vez elogiando su campaña: "Los resultados son los que mandan. Hoy ves a un equipo ganador, que por ahí sufre los partidos pero gana".

"Sacó muchos chicos de Inferiores, que eso es fundamental para Boca. Le alcanza con el plantel, tiene de los mejores. Acoplar chicos que entran y te respaldan con resultados es buenísimo. Está la Copa Argentina y el campeonato. Si gana los dos seguramente va a seguir. Pasó con Battaglia también", agregó.

En la misma línea continuó: "Hoy la obsesión es la Copa Libertadores y está bien. ¿Cuánto hace que Boca gana campeonatos locales?. Todos los técnicos ganaron torneos locales. Guillermo, Alfaro, Battaglia...", y destacó algunos juveniles que actualmente están deslumbrando en Primera.

"No conocía a Morales. yo hace cuatro años me fui. Creo que es 2004, me sorprendió el físico que tiene, cómo se la bancó. La primera se la tiraron fuerte y se la bancó de guapo. Se erra un gol de derecha, por ahí los nervios del jugador.... Lo vi haciendo goles en la Reserva. Este chico Sandez tiene 30-40 partidos en Primera. Jugó Copa Libertadores El día que se vaya Fabra tenés un pibe asentado. Él y Weigandt son tremendos", finalizó.