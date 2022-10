La tajante opinión del Beto Alonso sobre el triunfo de River que le dio el título a Boca: "Que haya ido al frente me…"

Con su habitual estilo filoso cada vez que opina, el Beto Alonso habló del triunfo conseguido por River en la cancha de Racing, que posibilitó la consagración de Boca, y no anduvo con vueltas. Expresó que no escuchó la reflexión que realizó Marcelo Gallardo pero se puso en la misma línea: "Para jugar al fútbol tenés que ser honesto, como en la vida".

"River hizo lo correcto, por más que se beneficie a Boca. El que se tenía que preocupar por ganar era Racing, no nosotros. Armani tiene que rendir para ir al Mundial. River tiene que jugar. Me gustó que River haya ido al frente. ¿Cómo miras a los ojos a los jugadores si les decías que tienen que salir a perder? Por más que sea Boca", expresó sin vueltas el ídolo millonario.

Luego, agregó: "Esto va a pasar. Nos teníamos que haber preocupado por ganarle a determinados equipos, lo que nos hubiese dado la tranquilidad para ser campeón. Bueno, no se dio, justo nos toca Racing en la última fecha y River tenía que ganar. Estoy orgulloso de mi institución. A mí tampoco me gusta que gane Boca, pero las circunstancias se dieron así".

"No sé lo que piensan los de Boca; por algo le tienen bronca todos los equipos. Sé lo que hizo River y lo que haría yo en el mismo caso", argumentó. También habló sobre los nombres que suenan para suceder a Gallardo: "Me gusta Demichelis, también Gareca. El Flaco conoce el club y creo que tiene más experiencia, pero el que venga tiene que conocer el club", y le pegó a Boca.

"Boca no fue el mejor en jugo: jugó horrible. Es el peor campeón que vi. Está bien que el fútbol argentino es una lágrima. No veo jugadores, quiero ver un sombrero, un caño, algo que no se ve lamentablemente", cerró.