El durísimo posteo de un ex Racing tras la derrota de la Academia ante River: "Falta de agallas para..."

Teniendo en cuenta el empate que le robó Independiente a Boca en la Bombonera, Racing estuvo a tan solo doce pasos de coronarse campeón de la Liga Profesional. En el último minuto del partido Jonathan Galván erró su penal y, por ende, desperdició la inmejorable chance de dar la vuelta olímpica junto a su gente en el Cilindro de Avellaneda. En este contexto, Hugo Lamadrid, recordado jugador surgido de las Inferiores que defendió los colores de la institución en la década del 80, fue lapidario al referirse a la actuación del equipo de Fernando Gago.

En el feed de su cuenta de Instagram, junto a una foto de Galván en cuclillas lamentando la inmejorable situación errada, el ex mediocampista no dudó a la hora de referirse a lo sucedido el pasado domingo. "Los responsables de semejante tristeza siguen sin dar explicaciones", comenzó.

"Queríamos escucharnos, pero para entonces ya habíamos dejado la garganta. Queríamos consuelo frente a tanto abandono. Queríamos que nos representen, pero nos encontramos frente a una espantosa orfandad. Bajamos las escalinatas de nuestra casa con nuestros viejos y viejas, pibes y pibas, amigos y amigas, aturdidos de decepción y dolor", añadió Lamadrid en su durísimo texto.

"El socio de Racing se sintió completamente desprotegido antes, durante y después del partido. Somos por nuestra gloria y nuestros pasos en falso, escribimos nuestra historia como pueblo y nos enorgullecemos de ella porque en nuestros épicos triunfos y en las más dolorosas derrotas, nos hicimos responsables. Gozamos en la victoria y estuvimos estoicos en la adversidad". agregó el campeón de la Supercopa Sudamericana 1988.

Sin ocultar su enojo, Lamadrid siguió apuntando contra la falta de voces de los protagonistas de Racing: "Tenemos que acceder a las explicaciones que aún no nos dieron o no quisieron darnos y las necesitamos porque hacernos cargo nos hará libres de construir un futuro muy diferente al del domingo, más parecido al que nos dio eternamente la condición de primer grande".

"Estos son momentos en los cuales uno reafirma lo que fue, es y será, y sabernos representados e interpelados por quienes comandan los destinos de nuestra institución. Reafirmar que el amar incondicionalmente no debe tener un costo tan caro y que el silencio no debe valer la pena", prosiguió.



Para finalizar, Lamadrid sentenció en su descargo publicado en Instagram: "Por todo eso exigimos las explicaciones correspondientes y vender cara la derrota. Hacerse cargo y trabajar arduamente para reparar el daño causado. Deseamos que Racing sea el héroe del cuento, y nunca más el villano. Es fácil dar la cara en los triunfos. No aceptamos la falta de agallas para dar respuestas en esta derrota. Los responsables de semejante tristeza siguen si dar explicaciones".