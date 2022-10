La respuesta de Ibarra cuando le preguntaron si se merece seguir como DT en 2023: “No, yo el…”

En algún momento era impensado, pero este domingo se convirtió en realidad. Boca se sobrepuso a muchísimas adversidades y terminó el año como campeón del fútbol argentino. Durante los festejos, resurgió una de las grandes incógnitas del Xeneize: ¿seguirá Hugo Ibarra como DT en 2023?

El Negro, que obtuvo su primer título como entrenador, habló con Paso a Paso y aseguró que el festejo no se extenderá por mucho tiempo: "Quiero felicitar a toda la gente, a todos los jugadores y que puedan disfrutar de este momento... hasta mañana", aseguró entre risas.

"Hasta 2023, ¿no? Me imagino que seguís, ya con esto en 2023 hay Negro Ibarra", le sugirió Matías Pelliccioni. No obstante, el DT evadió la pregunta: "No, yo el miércoles tengo un partido importante. Chau, nos vemos", devolvió.

Antes de marcharse, Ibarra insistió con la importancia de la semifinal de Copa Argentina ante Patronato, que será este miércoles por la noche: "¿El festejo? Hasta dentro un ratito", expresó.

En la semana, Juan Román Riquelme también tiró la pelota hacia afuera cuando le preguntaron sobre quién dirigirá a Boca en 2023: "Ibarra está contento, conoce el club, es una persona muy tranquila. No es fácil dirigir este equipo, se habla todos los días de lo bueno y lo malo, cuando se va 1º en este club, no se habla tanto que cuando se va mal, lo vio como jugador. Me hace feliz verlo bien".