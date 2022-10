Decepción en Central: Centurión y el motivo extrafutbolistico por el que Tevez le bajó el pulgar

Hace un tiempo atrás, Ricardo Centurión estremeció al mundo del fútbol con una dura confesión sobre su presente: "Estoy solo y el momento es muy duro. Me cansé de la vida, no me banco ni yo". Alejado de las canchas, el Wachiturro se entrenó a solas en Vélez, a contraturno y apartado del grupo. Esto no impidió que Carlos Tevez, excompañero suyo en Boca, se fijara en él para sumarlo a Rosario Central. Sin embargo, el Apache le bajó el pulgar.

Tevez y Centurión festejan en el Monumental: no habrá reencuentro en Rosario Central.

El DT del Canalla se comunicó con el surgido en Racing con intenciones de sumarlo para el futuro del conjunto rosarino. Algunas versiones indicaron que habían pautado una reunión en Arroyo Seco, mientras que otros aseguran que intentaron juntarse un par de veces en Buenos Aires. Cualquiera haya sido la historia, lo cierto es que Centurión no se presentó a hablar con Tevez.

Según informó TyC Sports, el ex San Lorenzo, que tiene contrato en Vélez hasta 2024, no habría contestado los últimos llamados de Tevez. De acuerdo con lo que informó Fernando Carrafiello, la intención de la reunión en Arroyo Seco era que Centurión conociera el campo de entrenamiento de Central.

Sin embargo, esto no sucedió. Ante la ausencia del mediocampista, Tevez decidió descartarlo como refuerzo para el próximo año. Por su parte, Vélez deberá seguir buscando una solución para el caso de Centurión.

Más de Centurión y su dramático pedido de ayuda

Hace poco menos de un mes, Ricardo Centurión encendió las alarmas con sus dichos sobre su salud: "Estuve con ataques de pánico, desparecido varios días. Nadie me pregunta que me pasa, no me miran a la cara. Se que hice muchas cosas mal pero no puedo solucionar las cosas. Mi teléfono no suena. Nadie me llama. Me encuentro triste".