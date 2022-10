¿Se lo primerea a Boca? Habló el DT que le gusta a Riquelme pero suena en Independiente: “Es muy fuerte que…”

Se termina el campeonato de la Liga Profesional y el campeón se definirá en la última fecha. Sin embargo, los protagonistas ya están pensando en la próxima temporada, y dos clubes grandes que buscan entrenador para 2023 empezaron a mover fichas para tentar a sus candidatos. Se trata de Boca e Independiente, que no tendrán a partir del año que viene a Hugo Ibarra y Julio Falcioni como técnicos. Y uno que le gusta a Juan Román Riquelme es Diego Martínez, actualmente en Tigre, quien podría tomar rumbo hacia Avellaneda... ¿Se lo primerean al Xeneize?

Diego Martínez, entrenador de Tigre, podría llegar a Independiente en 2023.

Pablo Cavallero, nuevo manager de Independiente, tendría en carpeta a varios entrenadores para dirigir al plantel profesional a partir de la próxima campaña, y uno de ellos es Martínez. El técnico del Matador de Victoria se refirió al interés del Rojo y explicó en D Sports Radio: "Que mi nombre este en el radar de Independiente es muy fuerte".

Igualmente, Martínez comentó que no tiene decidido cambiar de club una vez finalizado el campeonato: "Mi cabeza hoy está puesta en Tigre. Queremos terminar de la mejor manera posible. Cuando todo termine, me juntare con (Ezequiel) Melaraña - presidente del club - y veremos".

El DT de Tigre tiene contrato hasta fin de año en el club donde realizó una gran campaña (por ahora está sexto a falta de un partido, pero puede terminar cuarto si le gana a Arsenal este lunes y River no le gana a Racing) con 43 puntos, producto de once triunfos, diez empates y cinco derrotas.

Por supuesto, en el club quieren renovarle el contrato y ya le avisaron que quieren contar con él en 2023. De hecho, ya hubo conversaciones con el representante del técnico.

Sobre la posibilidad de seguir en Victoria, Martínez expresó: "La prioridad la tiene Tigre. No sé dónde me veo en enero. Estoy muy contento en acá, siento un valor muy importante de la gente. Buscaremos elevar la vara. Nuestra mayor virtud como cuerpo técnico es no parar de crecer".

En Independiente, además de Martínez, suenan algunos candidatos como Ricardo Gareca, Gabriel Heinze y el actual técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros.