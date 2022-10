Las extrañas decisiones de Ibarra en Boca a horas de jugar con Independiente

Boca puede consagrarse este domingo como campeón de la Liga Profesional si vence a Independiente, si logra un empate y no gana Racing o si la Academia pierde en Avellaneda con River. Y para este trascendental partido, Hugo Ibarra tomó dos particulares decisiones, extrañas respecto de lo que venía haciendo como técnico del plantel profesional: no armó una práctica de fútbol formal en el día previo y se guardará la formación hasta último momento.

El entrenador del Xeneize, que acostumbra parar un equipo el día anterior a cada partido, no lo hizo esta vez por un motivo particular. La idea de Ibarra fue preservar el físico de sus futbolistas, que llegan cansados en el sprint final del campeonato y con varias lesiones y molestias que afectaron al equipo.

Según informó el periodista Ignacio Bezruk en TNT Sports, "Ibarra no paró ningún equipo este sábado en Boca porque priorizó la recuperación física debido a que están al límite los futbolistas".

Por otra parte, el Negro no confirmó el equipo titular para jugar contra Independiente y lo haría recién sobre la hora del partido. El secretismo de Ibarra es extraño, aunque hay una conexión con el hecho de que no paró un once en el entrenamiento previo.

El entrenador de Boca tendría una duda sobre el equipo que se enfrentará al Rojo para ganar el título: Sebastián Villa o Cristian Medina. Eso podría implicar dos esquemas distintos, con un 4-4-2 si el mediocampista es titular o con tres delanteros si es que juega el colombiano.

Además, una de las decisiones de Ibarra para este encuentro fue tener a todo el plantel convocado por si se logra el campeonato, incluidos los lesionados Marcos Rojo, Darío Benedetto y Exequiel Zeballos.

La probable formación del Boca de Ibarra para recibir al equipo de Julio Falcioni en La Bombonera sería: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Nicolás Figal, Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Luca Langoni, Luis Vázquez y Sebastián Villa o Cristian Medina.