La furia de un relator de River tras el gol de Borja que le dio el título a Boca: “¡Es el equipo más pelot…!”

River e Independiente disiparon todas las dudas con su fútbol. El Rojo dio la talla y estuvo muy cerca de vencer en la Bombonera. Por su parte, el Millonario venció a Racing y le dio una gran mano a Boca para conseguir el título del Torneo de la Liga. Sin embargo, muchos hinchas terminaron con mucha bronca por el favor al rival de toda la vida, como Hernán Santarsiero, que relató el segundo gol de Miguel Borja de forma particular.

Pese a que varios querían salir a ganar, lo cierto es que a ningún hincha de River le hace gracia ver cómo festejan sus pares de Boca. Racing desperdició un penal para consagrarse campeón y, minutos después, el Millonario marcaría el tanto más gritado por la Bombonera, pero el menos querido para el relator partidario: "La tiene Borja, qué ganas de presionarme el testículo... no, Matías Suárez, la pelota la tiene Barco, queda boyando, no, Borja, Borja... gol de River", describió con tono monótono.

"Es increíble, no Borja. No, hermano, no tienen absolutamente ni idea de lo que es la historia de River. Le regalaron el campeonato al equipo de la Ribera", sentenció Santarsiero, muy enojado por la mano que le estaba dando el Millonario a Boca.

Mientras el doblete de Borja se festejaba en la Bombonera, el relator se la agarró con Esequiel Barco, de pasado importante por Independiente: "... y Barco diciéndoles callense, ¡jugá al fútbol, Barco! ¡Jugá al fútbol, hijo de tu madre! ¡Jugá para River, que no jugaste en todo el año! ¡Un palo verde se lleva y no jugó en todo el año!", expresó muy caliente.

Por último, cerró su bronca con una lapidaria frase sobre el plantel actual de River, el último de Marcelo Gallardo: "El peor equipo desde 1901 hasta hoy, ¡el equipo más pelotudo desde 1901 hasta hoy! Le regalaste el campeonato al rival de toda la vida, no le ganaste en el Alberto J. Armando, no le ganaste en River y hoy le sacás la chance a Racing de campeonar", soltó, antes de tirar el micrófono contra la mesa.