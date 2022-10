La fuerte recriminación de un hincha de Racing a Copetti por perder la Liga y la reacción del goleador

En un final para el infarto en el que tuvo todo a su pedir, con Independiente dándole una mano al empatar con Boca y un penal a favor sobre la hora para sellar el título con un triunfo, Racing terminó perdiendo 2-1 ante River y dejó escapar una chance insólita de coronar esta Liga Profesional. Luego de la dura derrota, un hincha de la Academia fue a esperar a los jugadores a la salida del vestuario y se la agarró con Enzo Copetti.

"TUVIERON TODO PARA GANAR, NO QUISIERON GANAR, NO QUISIERON SER CAMPEONES..." El reclamo de un hincha de Racing a Enzo Copetti. El goleador de la Academia le respondió y recibió el apoyo de otros fanáticos. pic.twitter.com/zTKPXqfUXW — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2022

"Copetti, no lo quisieron ganar. Tuvieron todo para ganar y no quisieron. Nosotros estuvimos siempre y los bancamos siempre", la arrancó recriminándole el hincha, con un tono más de desilusión que de bronca, al delantero, quien al principio lo miró sorprendido y mientras arrastraba su valijita con pertenencias le contestaba a la distancia, aunque sin querer confrontar.

Tras ver la respuesta de Copetti, quien es un habitual pateador de penales y no remató ninguno de los dos que tuvo Racing en el partido, ni el que metió Rojas ni el que erró Galván, el hincha le repitió abatido: "No lo quisieron ganar. Tuvieron todo para ganarlo. Eran campeones hoy, no quisieron ser campeones".