La lapidaria respuesta de Batistuta a la polémica crítica de Cassano: “Me da…”

“Era horrible cuando estaba con Gabriel Batistuta...", fue la frase con la que Antonio Cassano reapareció en escena y recordó la tensa relación que lo une con el histórico delantero de la Selección argentina. A inicios del nuevo milenio ambos coincidieron con la camiseta de la Roma y en los últimos días, veinte años más tarde, siguen las acusaciones cruzadas.

El Bati, tras leer las explosivas declaraciones de su excompañero, no dudó y salió al cruce. En diálogo con un diario italiano se refirió a los dichos del tano, quien había recordado su llegada al club: "Cuando llegó Trigoria (ciudad deportiva de la Roma) no pagaba ni un café ni saludaba a ningún camarero. Esto era en un momento en el que él ganaba diez millones de euros, diez”.

Batistuta, sin pelos en la lengua, soltó: "Ser considerado desagradable por Cassano me parece un lindo cumplido… Te diré algo: en cuanto llegó a Roma lo vi desconcertado, no podía sentar cabeza , Hablé con mi esposa, lo llevamos a casa y ahora escuchar que habla así... lo siento mucho. Me da pena. No aprovechó la oportunidad que le dio el fútbol para crecer como persona“.

Además, en su charla con La Nazione, sentenció: “Hay gente que pagó por verme y yo no podía permitirme que fuera solo un juego. Así que me lo tomé todo en serio y no tenía espacio para relajarme, me veía duro. Una broma es suficiente para armar un escándalo y ustedes, los periodistas, siempre están al acecho. Ahora definitivamente soy más agradable“.

El Bati vistió los colores del Giallorossi entre el 2000 y el 2002, mientras que Cassano estuvo en la institución entre los años 2001 y 2005. Juntos, pese a no tener la mejor de las relaciones, lograron coronarse campeones del campeonato italiano de la temporada 2001/02 y de la Copa Italia del 2001.