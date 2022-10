Lautaro Martínez llenó de elogios a un jugador de Racing e ilusionó a los hinchas: "Para mí sería..."

Al igual que el resto de los jugadores y los hinchas, Lautaro Martínez solo piensa en Qatar 2022. No obstante, el delantero de la Selección argentina está prendido a la definición del Torneo de la Liga Profesional, que tiene a Racing como único puntero a una fecha del final. En una entrevista con Líbero, el Toro habló sobre las chances del equipo de Fernando Gago, elogió a una de las figuras y se refirió a una posible vuelta al Cilindro de Avellaneda.

Martínez fue la última gran joya en salir del predio Tita Matiussi. Aunque pasaron cuatro años desde que se fue al Inter de Milán, el bahiense aseguró que no se pierde ni un partido de Racing, equipo al que ve como el máximo candidato a llevarse el título: "Siempre miro los partidos, no me pierdo ninguno. Cuando juego yo y viajamos en tren o colectivo, lo pongo en el Ipad. Todos los partidos de Racing son así (sobre el triunfo ante Lanús). Si no sufrís no sos de Racing, ja. Yo voy por Racing para que salga campeón".

Pese a su cariño por Racing, la familia del Toro está dividida en esta definición apasionante del campeonato argentino: "Mi papá es hincha de Boca y debatimos con mate de por medio. Pero bueno, no llegamos a nada, él va con Boca y yo con Racing", dijo entre risas.

Lautaro Martínez marcó 27 goles en 61 partidos con Racing.

Luego, el 10 neroazzurro analizó al equipo de Gago, que le sacó dos puntos de diferencia a Boca, y lo comparó con el conjunto académico que integró bajo las órdenes de Eduardo Coudet: "Hoy veo un Racing que siempre está con la pelota, quiere ser protagonista. Es distinto al del Chacho, pero la idea de ser protagonista es similar", aseguró.

Por otra parte, el delantero titular de Lionel Scaloni demostró estar al tanto de la polémica que rodea a los clásicos que se disputarán este domingo desde las 17 horas: "A Racing le toca con River y a Boca con Independiente, se habla mucho de eso, pero sería una falta de respeto al fútbol que alguno de los dos no juegue con la seriedad que lo amerita", disparó.

Sobre el final de la charla, Lautaro se deshizo en elogios para Enzo Copetti, pieza fundamental de la Academia que quiere dar la vuelta olímpica: "A mí no me gustaría ser defensor contra Copetti. Se mueve mucho, las pelea todas y está en un gran momento, tiene el arco abierto, ayuda mucho al equipo y cuando no está se nota", cerró.