La sentencia de Facundo Campazzo tras firmar con Dallas Mavericks: “Cuando dijeron…”

Luego de quedar libre de los Denver Nuggets tras sus primeras dos temporadas en la NBA, Facundo Campazzo firmó con los Dallas Mavericks por un año, a cambio de 2 millones de dólares y ya realizó su conferencia de prensa de presentación.

El base de la Selección argentina, que tendrá de coach a Jasson Kidd, uno de los mejores en la posición de Facu de las últimas décadas, reveló que "cuando le dijeron la opción los Mavs, nunca lo dudó". Y sobre su DT, comentó: "Que el coach haya sido un base, y con la magnitud que fue... Intentaré aprender lo más que pueda y aprovechar la oportunidad".

Campazzo, además, volverá a compartir equipo con el esloveno Luka Doncic, una de las máximas figuras actuales de la NBA, a quien ya tuvo como compañero en el Real Madrid y lo consideró fundamental para su adaptación: "Luka es un amigo, un compañero que tuve en Real Madrid. Me ayudó mucho. Me está ayudando mucho ahora en mi transición. Eso me resulta mucho más fácil".

El cordobés de 31 años también fue consultado acerca de qué rol se imagina ocupando en los Dallas Mavericks, aunque decidió ser cauto: "Recién llegué el domingo, es muy pronto para saber el rol. Quiero aprovechar cada oportunidad y ayudar al equipo, adentro y afuera de la cancha".

Los Mavericks, que en la temporada anterior perdieron la final de la Conferencia Oeste contra Golden State, ganaron dos de los tres partidos que disputaron en la preseason y este miércoles a las 23 (hora argentina) tendrán su debut en esta edición, ante los Phoenix Suns.

Aparte de darle un roce de competitividad de primer nivel, el hecho de permanecer en la NBA también le traerá a Campazzo beneficios a futuro, ya que como ya jugó dos temporadas en la liga estadounidense, al sumar un partido más en su tercer año, inmediatamente accederá a la pensión vitalicia de la NBA (entre 56.988 y 200.000 dólares), que podrá cobrar a partir de los 62 años.

No obstante, este porcentaje no es el único de los privilegios, debido a que el mismo plan incluye también el derecho a recibir hasta 30 mil dólares anuales en concepto de reembolsos por matrículas universitarias y programas de transición profesional, pensadas para la etapa posterior al retiro de los basquetbolistas. Así como también, incluye coberturas de salud que alcanzan a sus parejas e hijos.