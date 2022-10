La increíble cábala de Chiqui Tapia con Chucky, muñeco que además tiene tatuado: “Duerme…"

Los jugadores de la Selección argentina siguen con sus clubes, mientras tanto Lionel Scaloni como los hinchas prenden velas para que no se lesione nadie más. La cuarta pata que sostiene la mesa albiceleste es la dirigencial y allí está Claudio Tapia, que reveló el origen de su tatuaje de Chucky y una intimidad de su vida cotidiana con respecto al muñeco.

Este lunes, la Asociación del Fútbol Argentino estrenó su canal de Twitch llamado AFA Estudio. Desde Ezeiza, el Chiqui habló sobre el Mundial que se viene, pero llamó la atención por la historia detrás de uno de sus tatuajes que se viralizó por una foto con los jugadores de la Scaloneta: "Juan Cruz, el utilero, me dice 'jefe, ese muñeco trae suerte'. Yo digo '¿cómo va a traer suerte si es el muñeco maldito?' y ahí me dice 'a mi hijo le dicen Chucky y, como nosotros entramos a la burbuja [de la Copa América], me lo dio para que me acuerde de él y lo lleve a todos lados'", comenzó a relatar.

Luego, el mandamás del fútbol argentino siguió con el cuento: "Éramos como seis o siete ahí reunidos. Entonces, si este es el muñeco de la suerte, si salimos campeones de la Copa América, todos nos vamos a tatuar a Chucky. Siete personas, y los siete nos hicimos el tatuaje. Algunos alzando la copa, en distintas partes del cuerpo", recordó Tapia con una sonrisa.

La foto que reveló el curioso tatuaje de Chucky que tiene Tapia.

Más allá del llamativo tatuaje, el presidente de la AFA reveló una costumbre que tiene con el muñeco: "Desde ahí, duerme conmigo", aseguró sobre el Chucky que sostenía Sebastián Varela del Río, uno de los conductores del stream.

Sin dudas, una cábala bastante peculiar por parte del Chiqui Tapia. No obstante, ningún hincha argentino querrá que este muñeco de Chucky se quede afuera de Qatar luego del título conseguido en Brasil.