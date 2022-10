La “advertencia” de Scaloni a los jugadores de la Selección argentina a 35 días del Mundial: “Puede ser perjudicial…”

La definición del Torneo de la Liga Profesional acapara todas las luces. No obstante, Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y cada declaración, buen desempeño o lesión de un integrante de la Selección argentina genera expectativa o preocupación. Precisamente, la Albiceleste sufrió varios sustos en las últimas semanas, pero Lionel Scaloni no quiere que sus jugadores aminoren la marcha para cuidarse de cara al Mundial.

Scaloni dirigirá su primer Mundial. Como jugador estuvo en Alemania 2006.

En una charla con el canal de stream oficial de la AFA, el DT de la Selección aseguró que le preocupa la carga que están teniendo sus futbolistas en este mes previo a la Copa del Mundo: "Estamos en una etapa bastante difícil. Los jugadores están jugando muchos partidos. Octubre es terrible. Puede haber problemas como está habiendo, lesiones, sanciones. Forma parte de ser jugador de elite y Selección. Cuando pasa algo me preocupo, pero poco se puede hacer".

Pese a su lógica preocupación, Scaloni cree que no es conveniente que los jugadores no jueguen al 100% de sus capacidades por tener la cabeza en el Mundial: "Soy de la idea de que el jugador tiene que salir a la cancha a jugar y no pensar en lo que viene. Puede ser perjudicial. Que jueguen natural", observó.

Luego, agregó: "A los jugadores les decimos que no vale la pena maquinarse tanto tiempo antes del Mundial. No tiene mucho sentido, queremos que disfruten el proceso e intenten pasarla bien. Eso es lo que intentamos transmitirles. Los partidos se analizan, se estudian, se trabajan, pero no deja de ser un juego".

Previo a Qatar, el nacido en Pujato hizo un balance general sobre sus cuatro años al frente del combinado nacional: "En el último partido con Jamaica cerramos un proceso de casi cuatro años. Se lo dije a los jugadores, fue un camino muy lindo, con momento no fáciles, pero la mayor parte muy emotivo. Lo disfrutamos un montón y ahora tenemos que enfocarnos en el Mundial".