El incómodo momento de Gallardo con Brito durante su discurso de despedida: “No, no, no”

El Monumental fue una fiesta. Pese a la tristeza que genera una despedida de este calibre, la gente de River le dijo adiós a Marcelo Gallardo en un marco que emocionó a todos. Sin embargo, hubo un momento que no le gustó al Muñeco y tuvo a Jorge Brito como protagonista.

Tras un partido que terminó con una derrota anecdótica, los hinchas de River se desvivieron para cantar por su gran ídolo por última vez. Tras recibir abrazos y unas palabras de los socios a través de Juan Fernando Quintero, la dirigencia, encabezada por Brito, le entregó una plaqueta conmemorativa. Una vez terminaron los homenajes, fue el turno del Muñeco de agradecer y, cuando se dispuso a hablar del presidente, la hinchada tuvo una reacción que incomodó al DT.

"Agradecerles a los dirigentes, al presidente...", decía Gallardo cuando una lluvia de silbidos invadió el Monumental: "No, no, no", repuso el DT ante la reacción de los hinchas.

Una vez pararon la reprobación de los presentes para Brito, Gallardo siguió con su agradecimiento: "Les quiero agradecer de todo corazón porque estuvieron siempre a mi lado". Además del actual presidente, los demás integrantes de la comisión directiva estuvieron presentes en el campo de juego. Por otra parte, Rodolfo D'Onofrio también estuvo en la cancha y aseguró que el Muñeco es el mejor DT de la historia de River.

Por último, el entrenador que dejará el Millonario tras ocho años y medio de éxitos habló sobre Enzo Francescoli, mánager que confió en él en junio de 2014: "Por trabajar sin egos, tomando los triunfos como propios. Gracias Enzo", aseguró el Muñeco ante la emoción del ídolo uruguayo.