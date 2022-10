¿Qué le dijo Tevez a Gallardo cuando se abrazaron antes de River-Central?

Sin dudas, una de las noches más especiales de los últimos tiempos para el hincha de River, si no la más. Marcelo Gallardo se despidió del Monumental tras anunciar que no seguirá en el club a partir de diciembre. En un Monumental vestido de gala, hubo un invitado particular a la fiesta del Muñeco: Carlos Tevez, ídolo de Boca que dirige a Rosario Central y saludó con un afectuoso abrazo al DT millonario.

Luego de contemplar el marco imponente para su despedida, Gallardo saludó a los alcanzapelotas y se dirigió al banco de suplentes visitante. Del otro lado, el Apache, que pasó algo desapercibido por la gente de River comparado a lo que habría sucedido en una circunstancia normal, se acercó a saludar al Muñeco y, al abrazarse, le dijo algo al oído con la mano haciendo de carpa.

Apoyado en la producción de la transmisión, el Pollo Vignolo reveló lo que Tevez le habría dicho a Gallardo: "Sos el mejor", elogió Carlitos a uno de los máximos ídolos de la historia riverplatense.

Tras el abrazo, ambos se desearon un buen futuro: "Lo mejor, lo mejor", habrían repetido Tevez y Gallardo con una sonrisa. Un lindo momento entre dos grandes ídolos de los clubes más convocantes del país.

Durante el encuentro, Enzo Pérez también se encontró con Tevez: durante una interrupción del River-Rosario Central, el capitán de River se acercó a la línea de cal y saludó al Apache.