Los dos referentes de Independiente a los que no les renovarán el contrato

Independiente está inmerso en tiempos de muchos cambios. La nueva dirigencia de Fabián Doman asumió el poder y dejó en claro que no contará con Julio César Falcioni como director técnico. Al parecer, la limpieza también llegó al campo de juego: varios referentes del plantel no seguirían en el club.

Sebastián Sosa va a dejar de ser arquero de Independiente.

No va a renovar contrato. pic.twitter.com/huSHIKnYz0 — Gastón Edul (@gastonedul) October 13, 2022

Según informó Gastón Edul en Twitter, la nueva dirigencia de Independiente no tendría en sus planes renovarles a dos pesos pesados del actual equipo: el arquero Sebastián Sosa y Juan Manuel Insaurralde.

De acuerdo con lo que pudo confirmar MDZ, la situación de estos jugadores que no seguirían en diciembre es distinta. En primer lugar, la no continuidad de Sosa sería por decisión propia, aunque la dirigencia no tenía pensado renovarle de igual manera.

Juan Manuel Insaurralde no va a seguir en Independiente después de fin de año. Se termina su contrato y no va a renovar. pic.twitter.com/kFbwAJ4xLg — Gastón Edul (@gastonedul) October 13, 2022

A diferencia de lo del arquero, la no renovación de Insaurralde sería una decisión meramente dirigencial. El defensor de 38 años había llegado al Rojo en febrero de 2021 y se irá del club tras 83 partidos.