Un jugador del Central de Tevez destrozó a la dirigencia del Canalla: "Pasan cosas día a día que son lamentables"

Siete son los partidos que acumula Rosario Central sin poder ganar. El Canalla ha afrontado buenos encuentros y, pese a merecerlo, no ha obtenido los resultados esperados. En este contexto, fue Javier Báez quien alzó la voz y, sin pelos en la lengua, apuntó contra la Comisión Directiva.

El defensor central, que llegó a principios de año a Santa Fe, comenzó con un mensaje para los fanáticos: "Quiero pedirle disculpas a la gente porque es increíble lo que hacen fecha tras fecha y nosotros no le estamos devolviendo nada. Para nosotros es muy triste pero fue todo el año así".

El defensor cargó contra la dirigencia de Rosario Central

"Hay que agradecerle a la gente y a los chicos del club que ponen la cara, yo fui pibe del club. No es fácil jugar así, por eso espero que se hagan las cosas mejor, que los más jóvenes tengan otro contexto para lo que viene porque pasan cosas día a día que son lamentables", añadió apuntando contra los dirigentes de la institución Báez.

Con respecto a lo que puede suceder en un futuro si el club no logra enderezar su rumbo, soltó: "Si no se hacen las cosas mejor, ojalá que no se llegue a lo peor desde lo deportivo. Carlos Tevez y su cuerpo técnico laburan muy bien pero en el fútbol no hay tiempo"

Para finalizar, Báez recordó sus inicios en Independiente, donde le tocó vivir una época complicada para el club de Avellaneda. "Yo me crié en Independiente, sé de lo que estoy hablando. Tenemos que hacernos cargo. hay que cuidar a los chicos como dijo Carlos, esto no es vender humo. Alguna vez los jugadores nos tenemos que hacer cargo del momento, pero pasan cosas muy difíciles", sentenció el defensor de Rosario Central.