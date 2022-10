Escándalo entre un jugador de Rosario Central, su pareja y dos policías tras el empate con Defensa

Un confuso episodio, luego del partido entre Rosario Central y Defensa, tuvo como protagonista Jhonatan Candia quien debió ir a declarar a una comisaria cercana al estadio por un incidente cuando se retiraba del Gigante. Según informan medios rosarinos, el futbolista intentó circular en en contramano con su auto, fue advertido por una agente y en la maniobra le pisó un pie.

Jhonatan Candia.

El diario La Capital explica que Candia estaba acompañado por su pareja y, cuando quisieron regresar al auto tras el incidente, un efectivo la tomó del brazo de manera brusca, algo que provocó la reacción del futbolista quien habría agredido a golpes de puño al uniformado, aunque esos rumores fueron negados por la dirigencia de Central.

"No vi nada de eso, él dice que no. Cuando salimos del playón, él llegó a avenida Génova en su auto y vio que había un vallado. Le preguntó a un policía si podía girar por el vallado, le dijeron que no, y entonces retomó hacia el club y una mujer dijo que le tocó el pie. Él dijo que no, que no la pisó", contó Oscar Zuchio, dirigente del club.

Tras declarar, Candia estuvo varias horas demorado y recuperó su libertad luego de que el fiscal Rodrigo Urruticoechea confirmó que la mujer policía, con la que mantuvo un entredicho, no presentaba lesiones por el incidente.