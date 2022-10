A lo Enzo Pérez: un jugador de River hizo un gol en Reserva y terminó de arquero

¡A lo Enzo Pérez! Otra vez a River le tocó tener a un jugador de campo como arquero: fue Joaquín Panichelli, goleador de la Reserva del Millonario, que convirtió este miércoles el tanto de su equipo en el triunfo 1 a 0 contra Platense y, encima, terminó en el arco los últimos 10 minutos por la expulsión de Lucas Lavagnino.

A los 36 minutos del primer tiempo, Panichelli comenzó a ponerse el traje de héroe de la tarde cuando definió una muy buena jugada colectiva del equipo riverplatense, dentro del área y con un toque sutil tras el pase de Matías Gallardo, el hijo del Muñeco. River ganaba 1 a 0 en el estadio de Platense.

En el complemento, a los 40 minutos, tras un pase en profundidad para Gonzalo Valdivia que se iba solo contra el arco millonario, llegó su segundo momento clave: el arquero Lavagnino salió a cortar, bajó al 3 del Calamar y recibió la tarjeta roja. Claro, el buzo azul del arquero se lo puso Panichelli, justo el autor del gol, en un momento dramático del partido.

Casi sobre el final y con un peligroso tiro libre en contra, el delantero con la 7 en el pantalón y la 1 en la espalda se puso los guantes. Su equipo aguantó hasta el final el triunfo y el juvenil no tuvo ninguna intervención en los 5 minutos finales más los 6 de descuento, aunque el Calamar estuvo muy cerca de empatarlo con un cabezazo dentro del área que pasó muy cerca del palo derecho de su arco. Sin experiencia, el juvenil no salió a cortar el centro desde el tiro de esquina y casi cuesta el empate. Pero qué más le podés pedir al pibe, que se vistió de héroe con dos trajes distintos: el de goleador y el de arquero.

uD83DuDDE3? "ATAJO YO" uD83DuDC4A



Joaquín Panichelli, goleador del partido y arquero durante 10 minutos en la victoria 1-0 de la Reserva frente a Platense. pic.twitter.com/khpMTD5YUx — River Plate (@RiverPlate) October 12, 2022

Otro hecho curioso es que Lavagnino había tenido que atajar porque en la fecha pasada, ante Patronato, el titular Leo Díaz también había sido expulsado. En el banco estaba un chico de tan solo 15 años, Franco Jaroszewicz, de la Séptima División, quien fue llamado de urgencia y estaba por primera vez con el equipo. No entró únicamente porque River no tenía más cambios...

"Yo no tengo problema en ayudar al equipo como sea, a través de los goles, defendiendo, corriendo o como se pueda, bienvenido sea. Tomé la decision y fuimos para adelante", contó después del partido Panichelli.

Por otra parte, el juvenil contó que no es de ir al arco: "Sinceramente muy poco, hay otros chicos que les gusta más, pero se dio en el momento que no había más cambios y para no sacar un mediocampista o un defensor tomé la decisión como delantero y por suerte se dio bien. Cuando lo expulsaron a Lucas vi para el banco que no quedaban más y lo decidimos ahí en el momento".