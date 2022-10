Cristiano Ronaldo y el desopilante motivo por el que cambió su histórico festejo: "Imitó la posición en la que..."

El inicio de la temporada, justo en la previa de lo que será el último Mundial con la camiseta de su país, no comenzó de la mejor manera para Cristiano Ronaldo. El portugués no ha logrado ganarse un lugar entre los once titulares del Manchester United y, en todo momento, se habla de una posible salida.

El pasado domingo, en el triunfo de su equipo ante Everton por 2-1 en condición de visitante, el luso logró convertir su primer gol de la temporada, el cual no fue uno más. El tanto fue, nada más y nada menos, que el número 700 de su carrera a nivel clubes y tuvo una particularidad.

Mientras todo el mundo esperaba por su característico festejo, donde corre hacia el córner, da un salto con media vuelta incluida y cae al grito de "Siuuu", Ronaldo sorprendió. En la página web del elenco inglés, develaron el misterio del inesperado nuevo festejo que el Bicho compartió con el brasilero Antony, donde tiraron la cabeza para atrás, cerraron los ojos y entrelazaron sus dedos apoyándolos en el pecho.

"Como era de esperar, la celebración de Ronaldo surgió como una broma interna entre compañeros de equipo, lo cual refleja el buen momento que está atravesando el plantel en la intimidad del vestuario", comenzó el Manchester United en un escrito publicado en sus canales de comunicación.

Para finalizar, la institución sentenció: "Al cerrar los ojos y cruzar las manos, el atacante imitó la posición en la que suele dormir la siesta cuando viaja a otra ciudad o país para representar a Manchester United".