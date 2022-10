¿Messi, Maradona, Cristiano o Pelé? El sorprendente podio de mejores futbolistas de la historia de una revista inglesa

La discusión entre los futboleros para determinar quién es el mejor jugador de la historia es de larga data. En este contexto la revista inglesa Four Four Two decidió armar su ranking de los 100 mejores jugadores de la historia. Y el orden causó cierto revuelo a lo largo del mundo, claro.

Fuera cual fuera la disposición que el medio le hubiese dado a los jugadores, las repercusiones hubiesen sido las mismas. En esta ocasión Lionel Messi lidera el ranking. Diego Armando Maradona y Cristiano Ronaldo son los dos que completen el podio. El Top Five está conformado por Pelé y Zinedine Zidane.

Como muchos esperaban, el mencionado medio inglés alzó la voz y explicó los motivos que los llevaron a determinar el orden: "Elegimos a los jugadores que sentimos que fueron los más influyentes en su era particular, los más memorables, los jugadores que nos asombraron con su talento y sus logros".

A la hora de argumentar la decisión de poner a Messi por encima de Maradona, Four Four Two explicó: "En 20 años, los jóvenes fanáticos del fútbol leerán sobre una figura mesiánica cuya brillantez asombró al mundo, rompió una letanía de récords y comenzó una era de dominio... pero hasta que vean los videos no tendrán una idea de lo que se han perdido. Ha sido votado entre los tres mejores jugadores durante 10 años y entre los dos durante nueve. Una cosa es llegar a la cima y otra muy distinta permanecer allí".

El ranking completo