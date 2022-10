La insólita reacción de Verstappen con Checo Pérez cuando le dijeron que era bicampeón de la F1: "Creo que la cag..."

Una vez más, la lluvia fue el motivo detrás de un verdadero caos en la Fórmula 1. Luego de una largada accidentada, la dirección de carrera decidió sacar la bandera roja en el Gran Premio de Japón. Una larguísima demora mantuvo en vilo a los fanáticos bajo el agua de Suzuka, aquellos que madrugaron alrededor del mundo y a Max Verstappen, que llegó a territorio nipón con chances matemáticas de cerrar su bicampeonato. Precisamente, todo indicaba que la fiesta iba a posponerse porque se creía que no se otorgarían la totalidad de los puntos. Sin embargo, esto no sucedió y la confusión llegó hasta el neerlandés, que no supo si podía gritar campeón hasta que se lo dijo la transmisión oficial.

Apenas se corrieron 24 vueltas del Gran Premio de Japón, ya que la carrera se reanudó 42 minutos antes del plazo de tres horas que establece el reglamento de la Fórmula 1. Esas mismas normas establecen que, en caso de no correrse el 75% o más de la competición, se debe otorgar una cantidad inferior de puntos a la normal. Esto fue repetido hasta el cansancio por relatores y comentaristas en diferentes idiomas, pero ningún comunicado de la FIA lo certificaba. Al finalizar la carrera, Verstappen y Checo Pérez tuvieron una conversación sobre el tema: "Creo que la cagaron, todavía me falta un punto", aseguró el neerlandés, a lo que el mexicano asintió.

"Creo que es mejor una fiesta en Austin", respondió el mexicano, en tono jocoso sobre el próximo Gran Premio de Estados Unidos. En la sala de relax antes del podio, Checo volvió a preguntar: "Entonces, ¿sos campeón? ¿o no sos campeón?". "No", respondió categóricamente Mad Max. Momentos después, un oficial de la Fórmula 1 le pidió que se siente en una silla destinada para el campeón del mundo, a lo que el de Red Bull contestó: "Pero no soy campeón... ¿no? ¿Lo soy?". La confusión era total.

"Sí, sos campeón del mundo", le repuso alguien fuera de cámara. La cara de estupefacción de Verstappen habla por sí sola: "¿Estás seguro? Porque todos me dicen que no", replicó. En el podio, Jenson Button le confirmó al neerlandés que era bicampeón de la Fórmula 1. Recién ahí fue cuando el mundo supó que, finalmente, el Mundial de Pilotos volvía a los Países Bajos.

AutoComo se mencionó anteriormente, esto tomó por sorpresa a todos, inclusive a Christian Horner: "Creo que es un error que no se haya incluido ese supuesto después de los problemas en Spa el año pasado. Que el reglamento, obviamente, no se ha aclarado. Teníamos la fuerte impresión de que sólo con el 75% de la distancia recorrida se sumarían todos los puntos. Así que pensamos que nos iba a faltar un punto. Pero al final, la maniobra de Checo sobre Charles dio a Max el campeonato. Así que ya viste su sorpresa y la del equipo. Pero qué maravillosa sorpresa", aseguró el jefe de equipo de Red Bull.

Sin dudas, una confusión que no está al nivel de una competición prestigiosa como la Fórmula 1. De hecho, distintas versiones aseguran que Liberty Media, grupo económico que es dueño de la categoría, estaría muy molesto con la FIA por la demora que tuvo el GP de Japón y la poca prolijidad con la que se manejó algo tan importante como la consagración de Verstappen.