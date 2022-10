La inesperada multa de la FIA a Red Bull tras el bicampeonato de Verstappen

El día posterior a que Max Verstappen y Red Bull lograsen el bicampeonato de la Fórmula 1 en el GP de Suzuka, la Federación Internacional del Automóvil (FIA), ente que regula el automovilismo a nivel mundial, anunció que la escudería austríaca, que también va por la Copa de Constructores, deberá pagar una multa por "sobrepasar el límite de gastos" en la temporada anterior, en la que también se coronó Super Max. De todas formas, la sanción sería menor y la posesión el título no corre peligro.

Verstappen, bicampeón de la F1 con Red Bull.

La FIA anunció este lunes que, después de una auditoría que efectuó durante un mes, Red Bull sobrepasó el tope de gastos establecido, aunque sólo de una forma ligera. Por lo que el equipo de la bebida energética, que niega haberlo superado igualmente, no debería temer, en principio, por una dura sanción.



En parecida situación a Red Bull también está Aston Martin, que podría afrontar sanciones deportivas o económicas, aún no especificadas.



De todas formas, la pérdida de puntos en el Mundial de Constructores sólo se produciría en caso de que se superara en un cinco por ciento el citado límite, establecido en 148,6 millones de dólares (unos 151,8 millones de euros); algo que, según el dictamen de la FIA, no es el caso.



"Red Bull ha cometido una infracción de procedimiento y un gasto financiero excesivo menor (menos del 5% del límite de gastos)", explicó la FIA en el comunicado que hizo público este lunes.

La edición anterior de la Fórmula 1 tuvo un final para el infarto, en el que Verstappen le arrebató el título a Lewis Hamilton (Mercedes) en la última vuelta del circuito de Abu Dhabi. En 2021, Mercedes ganó la Copa de Constructores.



A partir de esta publicación, Red Bull, por su parte, realizó su descargo: "Hemos tomado nota del 'gasto financiero excesivo menor' del reglamento financiero con sorpresa y desagrado. Nuestros gastos en 2021 estuvieron por debajo del límite de gasto máximo, por lo que debemos revisar cuidadosamente las conclusiones de la FIA, ya que creemos que los gastos relevantes están por debajo del límite establecido para 2021. A pesar de las conjeturas y los posicionamientos de otros, es evidente que está abierto un proceso sometido a reglamento con la FIA que observaremos respetuosamente, mientras consideramos todas las opciones posibles que estén a nuestra disposición".

