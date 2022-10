Pipo Gorosito y una fuerte acusación sobre lo ocurrido en La Plata: "Lo que pasó pareció..."

El director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, Néstor Raúl Gorosito, no evitó referirse al penoso episodio, con una víctima fatal, sucedido el jueves último en el bosque platense al afirmar que "pareció que estaba armado para generar desorden". "Fue una locura cerrar las puertas de nuestro estadio, con los gases que habían tirado (los efectivos de la policía bonaerense) afuera, pareció que estaba todo armado para hacer quilombo, para generar desorden", expresó sin vueltas Pipo.

En la misma línea, agregó: "De no haber sido por el buen comportamiento del público de Gimnasia, eso pudo ser terrible, se podían haber perdido más vidas si hubieran reaccionado mal". Por eso Pipo reclamó que cuando se continué desarrollando el partido con Boca, suspendido a los 9 minutos de juego, "se debe hacer en el estadio de Gimnasia y con su público. ¿Qué es eso que dicen de jugarse en un campo neutral y a puertas cerradas? Si los hinchas que estaban en la cancha no provocaron nada".

"A propósito, en nombre de todo el plantel y de mi cuerpo técnico, envió un mensaje de solidaridad y acompañamiento para toda la familia del hincha fallecido César Regueiro. A sus familiares y a la memoria de Lolo le dedicamos el triunfo (2-0 ante Banfield), que nos permite continuar en la lucha por el campeonato, lo que él deseaba como todos nosotros", refirió.

Luego, reveló: "Es más, con todo lo sucedido y padecido esa noche, me costó enfocarme en la preparación del equipo para enfrentar a Banfield, no podía dejar de pensar todo lo mal que la pasamos y que podría haber sido mucho más grave. Por eso a los jugadores les expliqué lo que me pasaba y les pedí que dejaran de pensar en eso, para enfocarse en el partido y que no les sucediera lo mismo que a mí", reconoció Gorosito.

También puso el grito en el cielo cuando se le comentó que la Liga Profesional de Fútbol programó para el lunes 17 a las 21.30, el partido por la fecha 26 en la que Gimnasia recibirá a Argentinos Juniors y que, en principio, programarían lo que resta del cotejo con Boca Juniors para el miércoles 19.

"Quiero creer que no será así, porque sino sería una falta de seriedad hacia el campeonato, hacia nosotros y hacia la gente. Cómo vamos a jugar dos partidos en 48 horas. Más en la instancia final del torneo, con todo lo que se juega. Se tiene que adelantar el partido con Argentinos o el de Boca pasarlo para el jueves 20. Gimnasia y Boca deben jugar el mismo día (domingo 18) los que corresponden a la fecha 26. Es lo justo", remarcó Gorosito en el final.