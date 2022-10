La fuerte confesión de Tinelli sobre su paso por San Lorenzo: “No volvería a…”

El 30 de mayo de este año, Marcelo Tinelli anunció formalmente su renuncia como presidente de San Lorenzo y el consecuente cierre de una etapa que tuvo un inicio muy auspicioso (con él como dirigente, pasó de pelear el descenso en 2012 a ganar la Copa Libertadores en 2014) y un final tan dañino que hasta hizo olvidar lo histórico del primer ciclo. Del final de su gestión, en el cual terminó con casi la totalidad de los hinchas del Ciclón en su contra, habló justamente el popular conductor televisivo. Y dejó una reflexión muy controversial...

Tinelli, quien mientras fue dirigente de San Lorenzo continuó en paralelo realizando su programa de televisión (actualmente llamado 'Cantá conmigo ahora') y se pidió tres veces licencia, admitió que si tuviera la posibilidad de viajar en el tiempo hacia atrás, no volvería a meterse en el fútbol. Polémico.

"A mí me encanta hacer televisión, me encanta comunicar, me encanta divertirme, me encanta pasarla bien. Soy una persona que siempre apuesto a positivo. Ya estaba metido ahí adentro (en San Lorenzo) y lo hice. Por la pasión de ayudar a mi club. Si vos me decís hoy, yendo para atrás, yo no volvería a hacerlo: me encanta lo que estoy haciendo", declaró el Cabezón en una nota que le dio a American Business Forum, celebrado en Uruguay.

Aunque igualmente sacó pecho y se colgó la medalla de que, con él como vicepresidente, el Ciclón logró la primera Libertadores de su historia: "Quise salvar a mi club, a San Lorenzo, que se estaba por ir al descenso y nunca había ganado una Copa Libertadores. Eran mis dos objetivos. Y llevarle un día la Copa al Papa que se la pude llevar: la tiene ahí puesta la camiseta y la Libertadores".

Tras asumir como máxima autoridad del club en diciembre del 2019, con el 82% de los socios a su favor, Tinelli apenas ejerció su cargo de manera efectiva y desde mayo del 2021, que fue cuando se pidió licencia por última vez, dejó el poder en manos de su vice primero Horacio Arreceygor, quien adelantó la fecha de elecciones para el 17 de diciembre de este año.