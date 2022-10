La pregunta que enojó a Gago tras la remontada épica de Racing: “Es fácil decir que me…”

Racing logró una enorme victoria en condición de local ante Rosario Central. La Academia lo ganaba 1-0 y en poco tiempo se encontró 1-3 en el marcador. En el complemento, en una de las últimas, logró concretar el 4-3 final y sumar tres puntos de oro para quedar a un punto del líder Atlético Tucumán. Fernando Gago, en conferencia de prensa, tuvo un particular cruce con un periodista sobre el planteo del equipo.

"Tomo como un acierto por segundo partido consecutivo los cambios que hacés. Tengo que tomar como un desacierto la elección primaria de los jugadores en base al funcionamiento", fueron las palabras del periodista que incomodaron al director técnico de la Academia.

Sin pelos en la lengua, Pintita respondió: "Desde inicio del partido creía que el equipo iba a estar equilibrado, que íbamos a tener circulaciones, que íbamos a tener juego... con el resultado puesto es fácil decir que me equivoqué. Los cambios resultaron porque ganamos. Si no hubiésemos ganado los cambios tampoco resultan. Es claro esto, sale bien cuando ganás, sino siempre me equivoco".

Sobre la inyección anímica que puede llegar a significar la agónica victoria ante Rosario Central, soltó: "El plantel viene con una situación muy buena en cuanto a resultados los últimos tres partidos. Es importante seguir prendidos en la tabla y ahora nos quedan seis finales".

"No sé si una prueba. Sabíamos que teníamos que ganar por una cuestión lógica que no podíamos perder más puntos de acá al final del campeonato. Cada partido va a ser una prueba porque necesitamos ganar para que dependa de nosotros. Trataremos de seguir hasta la última fecha con posibilidades", sentenció Fernando Gago.